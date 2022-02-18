عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يأمر باستدعاء جنود الاحتياط في الجيش الروسي

بوتين يأمر باستدعاء
بوتين يأمر باستدعاء جنود الاحتياط في الجيش

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، مرسوما يقضي باستدعاء المواطنين الروس للاحتياط من أجل التدريب العسكري في الجيش.

وأشارت وسائل إعلام محلية في روسيا، إلى أن المرسوم يشمل  استدعاء جنود الاحتياط من قوات الحرس الوطني للاتحاد الروسي، وهيئات أمن الدولة وهيئات جهاز الأمن الفيدرالي.

وفي وقت سابق، أكد بوتين  أن الأوضاع في شرق أوكرانيا تتدهور، في وقت يتهمه الغرب بالتخطيط لهجوم وشيك على كييف.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو "في الوقت الحاضر نرى تدهوراً للوضع" في شرق أوكرانيا.

بوتين يوجه بتهيئة الظروف لإيواء لاجئي "دونباس" بأوكرانيا ومساعدتهم ماليا

انفجار ضخم قرب مبنى حكومي شرق أوكرانيا

وأعلن الرئيس الروسي عن الاتفاق مع رئيس بيلاروسيا على مواصلة زيادة التعاون العسكري في ضوء تنامي نشاط حلف الناتو على الحدود الخارجية.

وتتهم أوكرانيا الانفصاليين الموالين لروسيا، بـ60 انتهاكاً لوقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين ارتفعت وتيرة القصف المدفعي بين الجانبين، بالتزامن مع الحشود الروسية على الحدود الأوكرانية، وسط مخاوف من غزو روسي محتمل.

في المقابل، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن القصف في شرق أوكرانيا خلال الساعات الـ 48 الماضية، هو جزء من جهود روسية لاختلاق "استفزازات كاذبة" لتبرير مزيد من "العدوان" ضد أوكرانيا.

وأضاف بلينكن، أمام مؤتمر ميونخ للأمن إن ما حدث "في الساعات الـ24 إلى الـ 48 الماضية هو جزء من سيناريو موجود لاختلاق استفزازات كاذبة، ثم الرد على تلك الاستفزازات، وفي نهاية الأمر تنفيذ عدوان جديد على أوكرانيا".

بوتين روسيا الجيش الروسى الرئيس الروسى أوكرانيا غزو اوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم : الترم الثاني أقصر من الأول ولا نية لتخفيف مناهجه

قرار عاجل بشأن أول حصة في الترم الثاني بجميع المدارس| مستند

التعليم: الترم الثاني من العام الدراسي 97 يوما تنتهي 9 يونيو

الزفة علقة موت والصباحية حمام محشي.. القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية

الشغل مش عيب.. فنان شهير يفترش الطريق ويبيع قهوة للمارة

الأسوأ منذ عقود.. تأهب في الجيش البريطاني بسبب العاصفة يونس.. فيديو

سر ثبات المكياج.. خبيرة تجميل عروسة الإسماعيلية ترد على الواقعة

بعد واقعة الضرب.. عروس الإسماعلية برفقة زوجها في عش الزوجية.. فيديو

موضوعات متعلقة

بريطانيا تنقل سفارتها من كييف وتنصح رعاياها بمغادرة أوكرانيا

بوتين: الغرب يفرض عقوبات على روسيا

ترشيحاتنا

طقم معلقة وشوكة| توفيق عكاشة يبيع مقتنيات منزله بعد حكم حبسه

مينا عطا: مش بفهم أغاني ويجز.. وبنتي بترقص على كيفي كده

موهبة غنائية جبارة.. شاهد محمد فايز نجم ذا فويس كيدز الموسم الأول

مع اقتراب موعد التطبيق ..7 معلومات عن التذكرة الموحدة لـ وسائل النقل وسعرها

بوتين يأمر باستدعاء جنود الاحتياط في الجيش الروسي

لقاءات عكست تقديرا كبيرا للرئيس السيسي|6أهداف حققتها مصر من القمة الإفريقية الأوروبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعشاق التغيير .. اكتشفي أضرار الحناء مع الصبغة

ريان جديد بأفغانستان .. كيف لفظ حيدر أنفاسه الأخيرة في بئر صخرية؟

مي القاضي تحتفل بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني.. صور

ستهز النظام الملكي في إنجلترا.. ماذا تُخفي مذكرات الأمير هاري؟

فيديو

انصدمت في ناس كتيره.. إبراهيم سعيد ظهر باكياً بعد وفاة والدة

الضحايا 15 امرأة.. مأساة مشابهة لـ فاجعة الطفل ريان تدمي القلب في الهند

كل عيد حب وإحنا مع بعض.. جدل حول عودة أحمد الفيشاوي وندى الكامل

اشتهر بأداء دور الشر وتزوج ثلاث مرات.. حياة حاتم ذو الفقار الفنية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

اﻟﻤﺰﻳﺪ