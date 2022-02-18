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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجار ضخم قرب مبنى حكومي شرق أوكرانيا

انفجار كبير قرب
انفجار كبير قرب مبنى الحكومة في دونيستك شرق أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام محلية في روسيا، الجمعة، بوقوع "انفجار كبير" في مركز إقليم  دونيتسك الذي يسيطر عليه الانفصاليون شرقي أوكرانيا.

 

وقالت وكالة ريا نوفوسيتي الروسية، إن الانفجار في دونيتسك وقع قرب مبنى حكومي.

 

فيما أشارت تقارير محلية من دونيتسك شرق أوكرانيا، إلى انفجار سيارة مفخخة قرب مبنى حكومي بالمدينة، ودعت السلطات المحلية الناس إلى البقاء في منازلهم.

يأتي ذلك تزامنا مع بدء عملية إجلاء سكان دونيتسك شرق أوكرانيا، بسبب تفاقم الوضع في دونباس، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ودوت صفارات الإنذار وسط مدينة دونيتسك، الجمعة، بعدما أعلن زعيم انفصالي موالي لروسيا في المنطقة الانفصالية إجلاء السكان تحسبا لقصف أوكراني.

بدء إجلاء السكان بدونيتسك.. وبوتين يأمر وزير الطوارئ بالتوجه إلى حدود أوكرانيا

دوي صافرات الإنذار في دونيتسك شرقي أوكرانيا.. فيديو

وأكد دينيس بوشيلين زعيم الانفصاليين المواليين لروسيا في شرق أوكرانيا، أن السلطات الروسية وافقت على استقبال السكان المتضررين من القصف المدفعي المتبادل بين القوات الحكومية الأوكرانية والقوات الانفصالية.

فيما أشارت وسائل إعلام روسية، إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر وزير الطوارئ بالتوجه إلى إقليم روستوف على الحدود مع أوكرانيا.

وذكرت وكالة "ريا نوفوسيتي" الروسية، أن بوتين أمر بتجهيز الملاجئ لاستقبال سكان منطقة دونباس اللاجئين.

من جانبه، أقر رئيس جمهورية دونيتسك بأن القصف الأوكراني سيشكل خطرا على حياة وصحة المواطنين، مضيفا: "لذلك اعتبارا من يوم 18 فبراير تم تنظيم عملية جماعية ومنسقة لانسحاب المواطنين إلى روسيا".

أوكرانيا انفجار دونيستك روسيا غزو اوكرانيا دونيتسك

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