عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: بوتين اتخذ قرار غزو أوكرانيا.. ومستعدون لفرض عقوبات ضد روسيا

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء، أمس الجمعة، إنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قراره النهائي بغزو أوكرانيا.

وأضاف بايدن خلال كلمة له بالبيت الأبيض: "موسكو وافقت أمس على عقد لقاء بين وزيري الخارجية الأمريكي والروسي يوم 24 فبراير الجاري".

وتابع: "لا يزال أمام روسيا المسار الدبلوماسي وإذا اختارت التصعيد فستكون أغلقت هذا الباب، ومستعدون لفرض عقوبات ضد روسيا في حالة غزت أوكرانيا".

واشنطن ولندن تحملان روسيا مسؤولية الهجمات الإلكترونية على أوكرانيا

بريطانيا تنقل سفارتها من كييف وتنصح رعاياها بمغادرة أوكرانيا

وقال بايدن: "إن اختارت روسيا الحرب غير الضرورية سنحتفظ بحق الرد والدفاع عن الشعب الأوكراني، فالقوات الروسية تحاوط جميع حدود أوكرانيا نتوقع أن تشن روسيا هجومًا على أوكرانيا خلال الأيام المقبلة".

في سياق آخر،  أدان الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق الثلاثاء، دعوة النواب الروس في مجلس الدوما الرئيس فلاديمير بوتين للاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا، قائلا إن الأمر سيمثّل انتهاكا لاتفاقات مينسك التي وقّعتها موسكو.

وكتب مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على "تويتر" أن "الاتحاد الأوروبي يدين بشدة قرار الدوما تقديم مناشدة للرئيس بوتين، للاعتراف بإقليمي دونيتسك ولوغانسك التابعين لأوكرانيا والخارجين عن سيطرة الحكومة، بوصفهما كيانين مستقلين".

وأكد بوريل أن دعم الاتحاد الأوروبي والتزامه من أجل "استقلال وسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا ضمن حدودها المعترف بها دوليا، لا يتزعزع"، وفقًا لما ذكرت وكالة ”فرانس برس“.

ودعا المسؤول الأوروبي روسيا إلى "احترام تعهداتها والالتزام بحسن نية“ في المحادثات مع أوكرانيا وألمانيا وفرنسا، حول عملية السلام في شرق أوكرانيا ضمن صيغة ”النورماندي".

 

فرنسا روسيا الرئيس الأمريكي بايدن موسكو أوكرانيا الرئيس الروسى القوات الروسية فلاديمير بوتين البيت الأبيض فرض عقوبات فرض عقوبات ضد روسيا عقوبات ضد روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بشأن أول حصة في الترم الثاني بجميع المدارس| مستند

التعليم: الترم الثاني من العام الدراسي 97 يوما تنتهي 9 يونيو

الزفة علقة موت والصباحية حمام محشي.. القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية

الشغل مش عيب.. فنان شهير يفترش الطريق ويبيع قهوة للمارة

رضوى الشربيني تشن هجومًا على عريس الإسماعيلية

الأسوأ منذ عقود.. تأهب في الجيش البريطاني بسبب العاصفة يونس.. فيديو

وزير التعليم : الترم الثاني أقصر من الأول ولا نية لتخفيف مناهجه

بعد واقعة الضرب.. عروس الإسماعلية برفقة زوجها في عش الزوجية.. فيديو

موضوعات متعلقة

واشنطن ولندن تحملان روسيا مسؤولية الهجمات الإلكترونية على أوكرانيا

انفجار ضخم يهز لوهانسك شرق أوكرانيا.. فيديو

ترشيحاتنا

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

مكرم الحزقي: ليفربول الإنجليزي تفوق في الكرات الثابتة محليا وبدوري أبطال أوروبا

مصرع طفلتين غرقا في مياه ترعة بقرية نشيل بمركز قطور

بايدن: بوتين اتخذ قرار غزو أوكرانيا.. ومستعدون لفرض عقوبات ضد روسيا

منتخب مصر الشباب يهزم الإمارات وديا.. وتكريم رئيس البعثة | صور

يوفنتوس يتعادل مع تورينو 1-1 في الدوري الإيطالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اشترى الدبلة..سمير صبري يكشف عن حبه لـ سماح أنور وسر الـ22 سنة

لعشاق التغيير .. اكتشفي أضرار الحناء مع الصبغة

ريان جديد بأفغانستان .. كيف لفظ حيدر أنفاسه الأخيرة في بئر صخرية؟

مي القاضي تحتفل بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني.. صور

فيديو

انصدمت في ناس كتيره.. إبراهيم سعيد ظهر باكياً بعد وفاة والدة

الضحايا 15 امرأة.. مأساة مشابهة لـ فاجعة الطفل ريان تدمي القلب في الهند

كل عيد حب وإحنا مع بعض.. جدل حول عودة أحمد الفيشاوي وندى الكامل

اشتهر بأداء دور الشر وتزوج ثلاث مرات.. حياة حاتم ذو الفقار الفنية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

اﻟﻤﺰﻳﺪ