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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تنقل سفارتها من كييف وتنصح رعاياها بمغادرة أوكرانيا

بريطانيا تنقل سفارتها
بريطانيا تنقل سفارتها من كييف وتنصح رعاياها بمغادرة أوكرانيا

قالت بريطانيا الجمعة، إنها ستنقل سفارتها في أوكرانيا خارج العاصمة كييف، وإنها أبلغت مواطنيها بمغادرة البلاد، بينما لا تزال وسائل النقل التجارية لا تزال تعمل.

وحسب بيان الخارجية البريطانية، فإن السفارة سيتم نقلها مؤقتاً خارج كييف وسيعمل موظفو السفارة من مكتب بمدينة لفيف.

وشددت الوزارة البريطانية على أن أي عمل عسكري روسي ضد أوكرانيا سيحد بشدة من قدرة الحكومة البريطانية على توفير المساعدة القنصلية لمواطنيها في أوكرانيا.

وأوضحت أن المواطنين البريطانيين يجب ألا يتوقعوا دعماً قنصلياً أو مساعدة في الإجلاء من البلد في هذه الظروف.

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في سياق آخر، أعلنت ألمانيا  أن وزارة الدفاع الألمانية ستضع جنودها الموجودين ضمن قوة الرد السريع التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في حالة تأهب قصوى؛ مما يمكنها من الانتشار بشكل أسرع لحماية حلفاء أوروبا الشرقية في حالة تصاعد التوتر مع روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية في بيان إن القرار، الذي تم اتخاذه بالتعاون مع أعلى قائد عسكري لحلف شمال الأطلسي، هو "رد فعل على سلوك روسيا، ويهدف إلى تقليص الوقت اللازم لانتشار قواتها".

وجاء في بيان ألمانيا أن "الاستعداد المتزايد للانتشار يمكن الناتو-في حالة حدوث تصعيد إضافي من جانب روسيا- من ضمان طمأنة مناسبة لحلفائنا في أوروبا الشرقية من أجل حماية أراضيهم".

ويأتي قرار ألمانيا بعدما قامت القوات الأوكرانية بإطلاق 47 قذيفة بالمدفعية على جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد، بينما وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بسرعة التوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس.

ويأتي قرار ألمانيا بعدما قامت القوات الأوكرانية بإطلاق 47 قذيفة بالمدفعية على جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد، بينما وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بسرعة التوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس.

بدوره، قال زعيم الانفصاليين في دونيتسك شرق أوكرانيا دينيس بوشيلين، إن "الوضع في دونباس، للأسف، يتجه نحو الحرب".

وفي تصريحات لقناة "روسيا 24"، الجمعة، قال بوشيلين ردا على سؤال حول ما إذا كانت الأمور تتجه نحو حرب واسعة النطاق في دونباس "نعم للأسف".

ولم يستبعد بوشيلين، إجلاء "مئات ومئات الآلاف من الأشخاص من دونباس إلى روسيا في الأيام المقبلة"

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