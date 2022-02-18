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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجازة يوم واحد .. قرار وزاري سعودي عاجل بتعديل لائحة نظام العمل

علم السعودية
علم السعودية

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أحمد الراجحي، عن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 70273 وتاريخ 11 /4/ 1440هـ.

وشملت اللائحة تعديل الفقرة 4 من البند ثانياً من المادة الرابعة والعشرين لتكون بالنص التالي: اليوم الوطني أو يوم التأسيس مع أيام إجازة أحد العيدين لا يعوض العامل عن هذا اليوم.

وتضمنت إضافة فقرة برقم (4) للبند أولاً من المادة (الرابعة والعشرين) بالنص التالي: إجازة يوم التأسيس لمدة يوم واحد، في يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير للعام الميلادي.

وأوضح الراجحي أنه يُعمل بهذا القرار بدءاً من اليوم الجمعة، وعلى نائب الوزير اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا التعديل للائحة التنفيذية.

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السعودية الجهات الحكومية اليوم الوطنى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية لنظام العمل يوم التأسيس

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