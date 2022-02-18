إجازة يوم واحد .. قرار وزاري سعودي عاجل بتعديل لائحة نظام العمل

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أحمد الراجحي، عن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 70273 وتاريخ 11 /4/ 1440هـ.

وشملت اللائحة تعديل الفقرة 4 من البند ثانياً من المادة الرابعة والعشرين لتكون بالنص التالي: اليوم الوطني أو يوم التأسيس مع أيام إجازة أحد العيدين لا يعوض العامل عن هذا اليوم.

وتضمنت إضافة فقرة برقم (4) للبند أولاً من المادة (الرابعة والعشرين) بالنص التالي: إجازة يوم التأسيس لمدة يوم واحد، في يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير للعام الميلادي.

وأوضح الراجحي أنه يُعمل بهذا القرار بدءاً من اليوم الجمعة، وعلى نائب الوزير اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا التعديل للائحة التنفيذية.