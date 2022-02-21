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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

12 مقترحا لتطوير البقيع الثاني ببني مزار شمال المنيا

منطقة البهنسا الإسلامية
منطقة البهنسا الإسلامية ببني مزار

أعلن الدكتور زين الأطناوي عضو مجلس الشيوخ بالمنيا وأمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالمحافظة تقديم طلب مقترح برغبة لتطوير منطقة " البهنسا الإسلامية" لما لها من أهمية تاريخية عظيمة.

حيث عقدت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام اجتماعا برئاسة النائب الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة، والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار، وعدد من الأعضاء لمناقشة مقترحات تطوير منطقة البهنسا الإسلامية ببني مزار شمال المنيا.

وقدم الدكتور زين الاطناوي 12 مقترحا لتطوير المنطقة شملت " ترميم الأضرحة والقباب والمساجد بالإضافة إلى تركيبات خشبية لكافة الأضرحة والمقامات لحفظها بما يتناسب مع قيمة البقيع الثاني، إقامة متحف يضم آثار منطقة البهنسا، وبانوراما الصوت والضوء تحكي تاريخ وآثار البهنسا، وشاشات عملاقة في الأماكن السياحية للمنطقة، وبوابتين علي المدخل الشرقي والغربي بطراز أثري، وكذلك إقامة أسوار حفاظا علي المنطقة، وتمهيد ورصف الطرق المؤدية للمنطقة وربطها ببعضها وبالآثار الموجودة في المنطقة حتي تمكن الزائرين من التحرك في سهولة ويسر.

وإنشاء مطار داخلي وفنادق ومنتجعات سياحية كما شملت المقترحات أيضا إنشاء شبكة إنارة متكاملة لآثار البهنسا من الداخل والخارج، الاهتمام بالناحية التجميلية حول الآثار والمنطقة بشكل عام من خلال زراعة نباتات وأشجار الزينة، إنشاء بعض الفنادق والمنتجعات السياحية بالقرب من منطقة البهنسا لخدمة الأجانب والمصريين حيث أن المنطقة تخلو من أماكن إقامة للزائرين، إنشاء مجمع للخدمات يضم مطاعم وكافيهات بالإضافة إلي دورات المياه المتنقلة مع الاستعانة بشركات النظافة، ضرورة استكمال جامعة الأزهر على الجانب الغربي من منطقة البهنسا لتكون بمثابة أكبر دعاية سياحية للمنطقة، إلى جانب إنشاء مطار داخلي بمنطقة البهنسا يخدم محافظة المنيا بشكل عام».

يشار إلى ان منطقة آثار البهنسا تقع على بعد 16 كيلو مترا من مركز بني مزار شمال غرب المنيا وهي مدينة أثرية قديمة عُثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بالبقيع الثاني لكثرة من اسُتشهد فيها من الصحابة خلال الفتح الإسلامي لمصر.

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المنيا مستقبل وطن محافظة المنيا الشيوخ وزارة السياحة والآثار حزب مستقبل وطن أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية

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