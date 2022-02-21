رفع 1983 طن مخلفات خلال حملات نظافة في كفر الشيخ.. صور

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها، 1983 طناً بـ 14 مركزاً ومدينة، منهم بـ " كفر الشيخ 373 طناً، وببرج البرلس 52 طناً، وبسيدي سالم 151طن، وبسيدي غازي 48 طناً، و ببلطيم 115 طناً، وبالرياض 113 طناً، و بالحامول 167 طناً، وبمصيف بلطيم 39 طناً، وبقلين 119 طناً، وببيلا 170طناً، و بدسوق 250 طناً، وبفوه 200 طن، وبمطوبس 160 طناً، وبمسير 25 طناً "، بإجمالي 1970 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.





وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

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