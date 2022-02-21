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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: تدريب فريق عمل مركز استدامة استمرار لدعم الدولة.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ  مقر الأكاديمية  بدعوة من الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية ،البرنامج التدريبي المتخصص في إدارة مراكز التدريب الذي صمم خصيصًا من قبل  الأكاديمية لفريق عمل مركز استدامة للتطوير تمهيداً لإطلاق خدمات المركز بالمحافظة.

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وقال اللواء جمال نور الدين، إن التدريب يأتي في اطار برتوكول التعاون المشترك بين المحافظة والأكاديمية الوطنية للتدريب والذي يقضي بتقديم الاستشارات الفنية المتخصصة في ادارة وتشغيل مراكز للتدريب والذي كانت ثماره افتتاح مركز استدامة للتدريب والتطوير بالمحافظة في نوفمبر الماضي، بحضور معالي وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي.

 
وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة بهذا التدريب النوعي المقدم لفريق العمل وطالبهم باستغلال الفرصة والحصول على أكبر قدر من الخبرات المقدمة لهم لادارة اعمال المركز بشكل متميز.

 

وأكد عمرو البشبيشي خلال كلمته لموظفي استدامة أن تدريبهم في الأكاديمية الوطنية للتدريب هو استمرار لدعم القيادة السياسية بالمحافظة لمنظومة التدريب بالمحافظة وهذا يضع على عاتق المركز مسئولية رفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة والارتقاء به ليحقق المركز العائد من الاستثمار في التدريب المقدم لراس المال البشري بالمحافظة.

 
ومن جانبها، أعربت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي الاكاديمية عن تقديرها لزيارة  محافظ كفر الشيخ و نائب المحافظ لمقر الاكاديمية وتقديم دفعة معنوية لفريق عمل استدامة وحثهم لتقديم المردود الإيجابي المتوقع واكدت على دعم الاكاديمية الكامل لنموذج مركز استدامة الذراع التدريبي لمحافظة كفر الشيخ وأنها لا تدخر وسعًا في تقديم خبرات الاكاديمية الاستشارية لتعزيز القدرات البشرية بكافة محافظات مصر.

 

وقد تم افتتاح مركز استدامة للتدريب والتطوير في نوفمبر من العام الماضي ويستعد مع بداية العام الجديد في اطلاق حزمة من البرامج والأنشطة التدريبية المتخصصة وذلك للارتقاء بمستوى العنصر الاداري بالمحافظة وتحقيقا لرؤى القيادة السياسية والتنفيذية التي تتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.

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كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ التنمية المحلية الأكاديمية الوطنية للتدريب رشا راغب

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