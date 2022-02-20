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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد استبعاده.. نقيب مهندسي كفر الشيخ: أحترم أحكام القضاء وسأتقدم بطعن غدًا

مهندس عبد السميع
مهندس عبد السميع يوسف

أصدر المهندس عبد السميع يوسف، عضو مجلس الشيوخ، ونقيب المهندسين بمحافظة كفر الشيخ، والمرشح على منصب النقيب للمحافظة في الانتخابات الحالية، مساء اليوم، بياناً صحفياً بشأن صدور حكم من محكمة القضاء الإداري باستبعاده من الانتخابات الحالية التي ستجرى يوم الجمعة المقبل، مشيراً إلى احترامه وتقديره لأحكام القضاء المصري الشامخ.

 

وقال المهندس عبد السميع يوسف، «زملائي وزميلاتي.. أبنائي وبناتي مهندسي كفر الشيخ صـدر اليـوم حكـم محكمة القضاء الإداري - أول درجـة - باستبعادي وباقي أعضاء مجلسي الشيوخ والنـواب مـن الترشح لانتخابات نقابة المهندسين وأنا إذ أحترم أحكام القضاء المصرى الشامخ إلا أنني سـألجأ إليه للطعن على الحكم غـداً بالطرق القانونية إثباتاً للحق».

 

وأضاف، «سأستمر فـي حملتي الانتخابية بشكل طبيعـي انتظـاراً لصدور الحكم النهائـي، وفـى كل الأحوال سأظل داعماً لقضايا مهندسي كفر الشيخ ومسانداً لنقابتنا العريقة».

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