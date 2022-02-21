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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لمجابهة الأخبار الكاذبة.. بروتوكول مصري أردني في الإعلام والسوشيال ميديا

جانب من توقيع بروتوكول
جانب من توقيع بروتوكول التعاون

وقع الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور إبراهيم الجازي وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بدولة الأردن، بروتوكول تعاون في المجال الإعلامي.

جاء ذلك في ختام أعمال اللجنة المصرية الأردنية المشتركة.

وشهد التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون في مجال التدريب والتطوير والسوشيال ميديا وتنظيم ورش عمل في البلدين، وتضمين مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتيّة في الدورات التدريبية واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة لمجابهة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتبادل الخبرات الإعلامية وكذلك التشريعات والقوانين الخاصة بالإعلام بالبلدين.

كذلك تكليف ممثلين من هيئة بالمملكة الأردنية الهاشمية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية بالتواصل بهدف تعزيز وتكثيف المواكبة الإعلامية لأبرز الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية والمناسبات التي يشهدها البلدين في أبرز وسائل الإعلام الأردنية والمصرية وإيجاد الآلية المناسبة لتبادل المحتوى (المكتوب والمرئي) بشكل سريع وجودة عالية، وتنظيم برنامج للزيارات المتبادلة بين الكتاب والإعلاميين من البلدين حتى يكون هناك حوارا مفتوحا بين النخبتين.

كما يهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإعلامي من خلال تبني خطاب إعلامي يؤكد على حماية مصالح البلدين وعدم المساس بسيادتهما، وتعزيز التعاون الإعلامي من أجل حل مشكلات الصحافة الورقية، واستكتاب كبار الصحفيين المصريين في الصحف الأردنية للكتابة عن المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين واستكتاب كتاب أردنيين للكتابة في صحف مصرية، واستئناف الدورات التدريبية للكوادر الإعلامية والتليفزيونية.

كذلك تطوير التعاون الإعلامي وتسويق ما يحدث في الدولتين من إنجازات على أرض الواقع والتطور الكبير الذي تشهده مصر والأردن، وزيادة التعاون بين البلدين في مجال الإعلام الرقمي، والتنسيق المتواصل للتصدي للشائعات والأكاذيب التي تطلقها بعض منصات التواصل الاجتماعي، وتشكيل لجنة لبحث القضايا الإعلامية المشتركة بين البلدين.

كذلك يهدف البروتوكول إلى الاتفاق على وجود إنتاج برامجي مشترك، وأعمال درامية تهم المشاهد وتناقش القضايا والموضوعات التي تشغل الرأي العام بكلا البلدين، والاتفاق على تنفيذ مشروعات إعلامية مشتركة على أرض الواقع يكون العاملين فيها من البلدين.

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