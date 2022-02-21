أشرف عقبة: مصر حققت طفرة كبيرة في مجال تصنيع الأدوية واللقاحات

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن مصر خلال الفترة الأخيرة أستطاعت تحقيق طفرة كبيرة فى صناعة الأدوية والدخول فى مجالات معقدة جدا فى عمليات تصنيع تلك الأدوية واللقاحات.

وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصنع فاكسيرا أستطاع الحصول على موافقة من الصين لتصنيع اللقاح فى مصر، وهذا لم يأتي إلا من خلال توافر الإمكانيات والعلماء المصريين الذين لديهم القدرات التعامل مع تلك التكنولوجيا الحديثة.

وتابع أن هذا يجعل مصر فى موقع مهم جدا من أجل القدرة على التصنيع، لافتا إلى أن الإمكانيات المصرية التي بدأت الحصول على مستوي راقي جدا أستطاعت الحصول على موافقة الشركات المنتجة للأدوية الحديثة التي نراها بالفترة الأخيرة.

وأشار إلى أنه بمجرد الحصول على موافقات الهيئات على تصنيع الأدوية، أستطاعت مصر الحصول أيضا على موافقة تصنيع الدواء محليا، وهذا لا يأتي إلا من خلال قدرتنا على الإنتاج بشكل فعال، وفى نفس الوقت إمكانيات وتكنولوجيا التصنيع التي تطورت بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة.