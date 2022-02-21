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تعليم

انتظام الدراسة في اليوم الثاني بجامعة الأقصر

صدى البلد

واصل  الدكتور حمدي حسين نائب رئيس جامعة الأقصر لشئون التعليم والطلاب، اليوم الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، جولاته التفقدية لمتابعة انتظام الدراسة للفصل الدراسي الثاني في الكليات.

 

وتفقد نائب رئيس الجامعة، كليات الحاسبات والمعلومات والألسن والآثار، مشددا على المتابعة اليومية للالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل الكليات، والتأكيد على أهمية انتظام حضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة والجهاز الإداري، لضمان حُسن سير العملية التعليمية.

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وكان الدكتور محمد محجوب رئيس الجامعة، أعلن جاهزية الكليات لاستقبال الطلاب، والانتهاء من وضع الجداول الدراسية وإعلانها قبل بدء الدراسة، وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات، داخل قاعات الكليات والعودة للنظام الحضوري بجانب نظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم عن بعد والتعليم وجها لوجه للحد من تفشي وباء كورونا، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء، بمنع دخول غير المطعمين الكليات.

 

وأضاف رئيس الجامعة، أن جامعة الأقصر كانت من أوائل الجامعات التي انتهت من اعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الاول عقب إنتهاء الامتحانات بنحو 72 ساعة، كما كان لها السبق في تطبيق نظام الامتحانات الالكترونية التي حققت نجاحا كبيرا.

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