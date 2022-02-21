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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جونسون: إلغاء العزل الذاتي وبدء التعايش مع كورونا في بريطانيا

بوريس جونسون
بوريس جونسون

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، إلغاء قيود كورونا الأساسية في بريطانيا وإلغاء العزل الإجباري لمصابي فيروس كورونا، وانتهاء الحاجة إلى العزل الذاتي للمريض إذا أصيب بالعدوى اعتبارا من 24 فبراير الجاري، قائلا إن "الوقت  حان لاستعادة ثقتنا".

وقال جونسون في بيانه أمام البرلمان إن المخالطين الملقحين لن يضطروا بعد الآن إلى إجراء اختبار لمدة سبعة أيام، وهو ما وضع حدا لتتبع المخالطين الروتينيين، مؤكدا انتهاء الاختبارات المجانية ابتداء من أبريل المقبل.

رئيس وزراء بريطانيا يعلن خطة التعايش مع كورونا

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وضع جديد لمصابي كورونا

وأضاف جونسون أنه بدءا من مطلع أبريل المقبل سيكون على مصابي كورونا ممارسة مسؤوليتهم الفردية على غرار مصابي الإنفلونزا.

وتابع رئيس الورزاء البريطاني بوريس جونسون: علينا تعلم كيفية التعايش مع فيروس كورونا.

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