جونسون: إلغاء العزل الذاتي وبدء التعايش مع كورونا في بريطانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، إلغاء قيود كورونا الأساسية في بريطانيا وإلغاء العزل الإجباري لمصابي فيروس كورونا، وانتهاء الحاجة إلى العزل الذاتي للمريض إذا أصيب بالعدوى اعتبارا من 24 فبراير الجاري، قائلا إن "الوقت حان لاستعادة ثقتنا".

وقال جونسون في بيانه أمام البرلمان إن المخالطين الملقحين لن يضطروا بعد الآن إلى إجراء اختبار لمدة سبعة أيام، وهو ما وضع حدا لتتبع المخالطين الروتينيين، مؤكدا انتهاء الاختبارات المجانية ابتداء من أبريل المقبل.

وضع جديد لمصابي كورونا

وأضاف جونسون أنه بدءا من مطلع أبريل المقبل سيكون على مصابي كورونا ممارسة مسؤوليتهم الفردية على غرار مصابي الإنفلونزا.

وتابع رئيس الورزاء البريطاني بوريس جونسون: علينا تعلم كيفية التعايش مع فيروس كورونا.