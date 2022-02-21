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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء بريطانيا يعلن خطة التعايش مع كورونا

رئيس وزراء بريطانيا
رئيس وزراء بريطانيا

كشف مكتب رئيس الوزراء البريطاني إنه من المتوقع أن يعلن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، عن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بينما يفكر في إلغاء جميع القيود المتبقية.

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وسيلتقي رئيس الوزراء بوزراء حكومته صباح اليوم الاثنين للاتفاق على خطة التعايش مع الفيروس بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من القيود.

ومن المتوقع بعد ذلك أن يطلع البرلمان على الخطط بعد ظهر اليوم قبل عقد مؤتمر صحفي للكشف عن التفاصيل للجمهور في المساء.

وأكد داونينج ستريت أنه سيشمل القرارات أن الحالات الإيجابية ولم يعد المخالطون المقربون مضطرين إلى عزل أنفسهم بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

وتخطط الحكومة لنهج "يقوده اللقاح" وقالت إن التعايش مع الفيروس سيعتمد على "المناعة المستدامة للسكان التي توفرها اللقاحات".

 

 

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