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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إصابتها بـ كورونا.. الملكة إليزابيث تجري اتصالا هاتفيا بـ جونسون

الملكة إليزابيث الثانية
الملكة إليزابيث الثانية

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الاثنين، بأنه من المتوقع أن تتحدث الملكة البريطانية إليزابيث الثانية عبر الهاتف مع رئيس الوزراء بوريس جونسون وتواصل مهامها الخفيفة هذا الأسبوع.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان قصر باكنجهام، إصابة الملكة إليزابيث، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

أول بيان من الملكة إليزابيث بعد إصابتها بـ كورونا

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وقال قصر باكنجهام في بيان مقتضب أمس، الأحد، إن الملكة البالغة من العمر 95 عامًا، أجرت اختبارا لفيروس كورونا، وجاءت نتيجته إيجابية.

وأوضح القصر، أن الملكة إليزابيث تعاني من أعراض خفيفة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تواصل الملكة بعض المهام البسيطة في قصر وندسور هذا الأسبوع.

وأصدرت الملكة إليزابيث الثانية بيانها الأول بعد تشخيص إصابتها بفيروس كورونا، مشيدة بفريق الكيرلنج البريطاني للسيدات الذي حصد الميدالية الذهبية الأولمبية في بكين.

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