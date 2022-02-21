عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم إرضاع المولود على جنابة.. وهل يجوز أثناء الحيض؟

حكم إرضاع المولود
حكم إرضاع المولود على جنابة

حكم إرضاع المولود على جنابة .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

حكم إرضاع المولود على جنابة

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا علاقة بين الرضاعة والجنابة، مشيراً إلى أن المرأة لو كانت جنباً أو حائض لها أن ترضع ولم يتكلم أحد بهذا، فالشرع ليس فهل تترك ولدها مثلاً في المحيض، وليس هناك ما يسمى برضع نظيف، فهذا ليس من المنطق أو الدين كي يسال فيه الإنسان عن رأي الشرع.

الاغتسال من الجنابة في الليل

الغسل من الجنابة وغسل شعر المرأة من أكثر الأسئلة التي تشغل بال الكثيرين خاصة النساء، فيجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل بتطهير جميع البدن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» رواه البخاري، 

والغسل من الجنابة له صفتان أولهما صفة للغسل الواجب الذي من أتى به أجزأه، وارتفع حدثه، وهو ما جمع شيئين: الأول: النية، وهي أن يغتسل بنية رفع الحدث، والثاني: تعميم الجسد بالماء.
وصفة الغسل الكامل هي الجمع بين الواجب والمستحب، ووصفه كالآتي: يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملاً أو يؤخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل، ثم يفرق شعر رأسه فيفيض ثلاث حثيات من ماء، حتى يروى كله، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن، ثم يفيض الماء على شقه الأيسر، هذا هو الغسل الأكمل والأفضل، ودليله ما في الصحيحين من حديث ابن عباس عن خالته ميمونة ـ رضي الله عنهما ـ قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاً، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسل بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكاً شديداً، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده.

جنابة حكم إرضاع المولود على جنابة الاغتسال من الجنابة في الليل دار الإفتاء الرضاعة والجنابة غسل شعر المرأة الغسل من الجنابة صفة الغسل الكامل المحيض برضع نضيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. ارتفاع تاريخي لـ المعدن الأصفر اليوم ومفاجأة في عيار 21

فترة انتقالية 5 سنوات.. النواب يوافق على إخلاء وحدات الإيجار القديم لغير الغرض السكني

مشروع قانون ..الحبس والغرامة للمأذون حال عقد الزواج بدون شهادة صحية وتأهيل نفسي

نقل الفنان سمير صبري إلى أحد المستشفيات.. تفاصيل

فرمان كيروش.. ياسر إبراهيم يعوض غياب حجازي في قائمة المنتخب أمام السنغال

بعد نشر صور زفافه بأيام .. سيارة تدهس عريسًا بالشيخ زايد

بعد القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر.. فوائد وأضرار الكركمين|فيديو

رئيس حماية الأراضي: قرارات مجلس الوزراء تنهي جريمة التعدي على الأراضي الزراعية.. و9 محافظات بلا تعديات| فيديو وصور

ترشيحاتنا

أوكرانيا تطالب مجلس الأمن الدولي التدخل لوقف التصعيد ضدها

سلامة الغذاء تحذر من تناول بعض ألبان الأطفال المستوردة بسبب السالمونيلا

الهلال يهزم النصر 2-1 ويتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين.. فيديو

يدعو للأسف.. أمريكا ترد على اعتزام روسيا الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوهانسك

أحدى أفراد الجيش الأبيض..ممرضة تفوز بذهبية أولمبية رغم عملها الشاق ضد كورونا

روسيا:مخابرات الغرب تجند مسلحين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لنقلهم إلى أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنادي مهني تروج لمسلسها الرمضاني برفقة أكرم حسني: مكتوب عليا

مازو ووسيم.. 10 صور من حلقات مسلسل اللعبة 3

علاج البواسير الخارجية بالزيوت في المنزل

ترتيب الدوري الإنجليزي.. هل يغتال صلاح أحلام جوارديولا والمان سيتي مجددًا؟

فيديو

والدها في المحكمة ..مش بنتي؟.. الحكم في قضية حنين حسام فتاة تيك توك

استشهد في مداهمة أمنية .. قصة استشهاد المقدم محمد حسان

هيئة الأرصاد : طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا...فيديو

عايزين يطلعوني مجنون.. ما حقيقة القطيعة بين فاروق فلوكس ونجله أحمد ؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ