الهلال يهزم النصر 2-1 ويتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين.. فيديو

تأهل فريق الهلال لنصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوزه على غريمه النصر بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما في دور الربع.

افتتح البرازيلي تاليسكا التسجيل لـ النصر في الدقيقة 17 بضربة رأسية رائعة من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها فينسنت أبو بكر.

وأحرز النيجيري أودين إيجالو هدف التعادل للهلال في الدقيقة 62 من متابعة لعرضية سعود عبد الحميد.

وفي الدقيقة 80، أحرز سالم الدوسري هدف الانتصار للهلال من ركلة جزاء، ليقود فريقه لدور نصف النهائي.

وسيواجه الهلال في دور نصف النهائي، الفائز من مباراة فريقي أهلي جدة والشباب والتي ستنطلق الليلة.