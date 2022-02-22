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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة الصحة والمرأة.. روشتة لتقوية المناعة.. فرص إصابة الأطفال بفيروس كورونا.. أعراض أوميكرون الجديدة

كورونا
كورونا

نشر موقع صدى البلد أخباراً هامة خلال الساعات القليلة الماضية في مجالي الصحة والمرأة يمكنك التعرف عليها خلال التقرير التالي.

هاني الناظر يقدم روشتة مجانية لتقوية المناعة والحفاظ على الكلى والقلب

قدم الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، نصائح للمواطنين للحفاظ على صحة الجلد والقلب والكلى والحماية من الأمراض.

يؤثر على القناة الهضمية.. 8 أعراض لـ أوميكرون في الأمعاء

أوضحت الدراسة أن أعراض متغير أوميكرون تشبه أعراض نزلات البرد وتختفي في غضون أيام قليلة، ولكن أبلغ عدد من المرضى خلال الفترة الماضية لديهم علامات تظهر في الأمعاء.

مع بداية الترم الثاني .. فرص إصابة الأطفال بفيروس كورونا

ناشدت دراسة جديدة أولياء الأومور بضرورة متابعة الأبناء وملاحظة أي أعراض تظهر عليهم مع بدء الترم الثاني حيث خطر الإصابة بالعدوى في الداخل أكبر مما هو في الهواء الطلق.

لمرضى الحساسية .. 4 بدائل صحية للعسل الأبيض

لا يستطيع بعض الناس تناول العسل بسبب الحساسية الغذائية، كما أن هناك أشخاصًا تبنوا أسلوبًا نباتيًا ويريدون تجنب العسل، وإليك بعض البدائل الصحية للعسل التي يجب أن تعرفها. 

 

هاني الناظر فيروس كورونا كورونا استشاري الامراض الجلدية تقوية المناعة الكلى نزلات البرد مرضى الحساسية

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