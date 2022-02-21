يؤثر على القناة الهضمية.. 8 أعراض لـ أوميكرون في الأمعاء

أوضحت الدراسة أن أعراض متغير أوميكرون تشبه أعراض نزلات البرد وتختفي في غضون أيام قليلة، ولكن أبلغ عدد من المرضى خلال الفترة الماضية لديهم علامات تظهر في الأمعاء.

ووفقا لموقع timesofindia، أن أوميكرون أصبح يصيب الأمعاء ويؤثر على القناة الهضمية بدلاً من الأنف، وقد يحدث أيضًا أن يقوم المريض باختبار سلبي كاذب، حيث لا يكون هناك أي آثار لأوميكرون في الأنف أو الفم.

أعراض أوميكرون في الأمعاء

واجه الأشخاص مشكلات متعلقة بالأمعاء، تشمل الأعراض الستة الشائعة المتعلقة بالأمعاء ما يلي:

غثيان

إسهال

التقيؤ

وجع بطن

حرقة من المعدة

النفخ

كيف يصيب أوميكرون الجهاز الهضمي

وفقًا للباحث المرتبط بدراسة متغيرات كورونا فقد ثبت الآن أن الفيروس يدخل الفم أو الأنف ويبدأ في التكاثر في الجهاز التنفسي أو الرئتين، في بعض الحالات، يتم نقله إلى القناة الهضمية وقد يؤدي إلى تفشي مرض كورونا لفترة طويلة، لا يمكن تتبع الفيروس في اختبار المسحة، مما يزيد من خطر حدوث مضاعفات.