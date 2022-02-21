عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يؤثر على القناة الهضمية.. 8 أعراض لـ أوميكرون في الأمعاء

أوميكرون
أوميكرون

أوضحت الدراسة أن أعراض متغير أوميكرون تشبه أعراض نزلات البرد وتختفي في غضون أيام قليلة، ولكن أبلغ عدد من المرضى خلال الفترة الماضية لديهم علامات تظهر في الأمعاء.

ووفقا لموقع timesofindia، أن أوميكرون أصبح يصيب الأمعاء ويؤثر على القناة الهضمية بدلاً من الأنف، وقد يحدث أيضًا أن يقوم المريض باختبار سلبي كاذب، حيث لا يكون هناك أي آثار لأوميكرون في الأنف أو الفم.

هل يصبح "أوميكرون" بداية النهاية لفيروس كورونا ؟ .. أستاذ أمراض الباطنة يجيب..فيديو

أوميكرون.. علامتان تشيران إلى إصابتك بالمرض وليس نزلة برد

أعراض أوميكرون في الأمعاء

واجه الأشخاص مشكلات متعلقة بالأمعاء،  تشمل الأعراض الستة الشائعة المتعلقة بالأمعاء ما يلي:

غثيان

إسهال

التقيؤ

وجع بطن

حرقة من المعدة

النفخ

كيف يصيب أوميكرون الجهاز الهضمي 

وفقًا للباحث المرتبط بدراسة متغيرات كورونا فقد ثبت الآن أن الفيروس يدخل الفم أو الأنف ويبدأ في التكاثر في الجهاز التنفسي أو الرئتين، في بعض الحالات، يتم نقله إلى القناة الهضمية وقد يؤدي إلى تفشي مرض كورونا لفترة طويلة، لا يمكن تتبع الفيروس في اختبار المسحة، مما يزيد من خطر حدوث مضاعفات.

 

اوميكرون متغير أوميكرون أعراض متغير أوميكرون أعراض نزلات البرد الجهاز الهضمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. ارتفاع تاريخي لـ المعدن الأصفر اليوم ومفاجأة في عيار 21

فترة انتقالية 5 سنوات.. النواب يوافق على إخلاء وحدات الإيجار القديم لغير الغرض السكني

مشروع قانون ..الحبس والغرامة للمأذون حال عقد الزواج بدون شهادة صحية وتأهيل نفسي

نقل الفنان سمير صبري إلى أحد المستشفيات.. تفاصيل

فرمان كيروش.. ياسر إبراهيم يعوض غياب حجازي في قائمة المنتخب أمام السنغال

بعد نشر صور زفافه بأيام .. سيارة تدهس عريسًا بالشيخ زايد

بعد القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر.. فوائد وأضرار الكركمين|فيديو

رئيس حماية الأراضي: قرارات مجلس الوزراء تنهي جريمة التعدي على الأراضي الزراعية.. و9 محافظات بلا تعديات| فيديو وصور

موضوعات متعلقة

4 فئات مهددة بأعراض كورونا طويلة المدى.. وأفضل طريقة للوقاية

دراسة: خطر تكرار الإصابة بمتغير أوميكرون أعلى 5 مرات من السلالات الأخرى

5 متغيرات لفيروس كورونا .. تعرف على الأعراض الشائعة بينها

أعراض الغدة الدرقية عند الرجال والسيدات

ترشيحاتنا

سلامة الغذاء تحذر من تناول بعض ألبان الأطفال المستوردة بسبب السالمونيلا

الهلال يهزم النصر 2-1 ويتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين.. فيديو

يدعو للأسف.. أمريكا ترد على اعتزام روسيا الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوهانسك

أحدى أفراد الجيش الأبيض..ممرضة تفوز بذهبية أولمبية رغم عملها الشاق ضد كورونا

روسيا:مخابرات الغرب تجند مسلحين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لنقلهم إلى أوكرانيا

حكم إرضاع المولود على جنابة.. وهل يجوز أثناء الحيض؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنادي مهني تروج لمسلسها الرمضاني برفقة أكرم حسني: مكتوب عليا

مازو ووسيم.. 10 صور من حلقات مسلسل اللعبة 3

علاج البواسير الخارجية بالزيوت في المنزل

ترتيب الدوري الإنجليزي.. هل يغتال صلاح أحلام جوارديولا والمان سيتي مجددًا؟

فيديو

والدها في المحكمة ..مش بنتي؟.. الحكم في قضية حنين حسام فتاة تيك توك

استشهد في مداهمة أمنية .. قصة استشهاد المقدم محمد حسان

هيئة الأرصاد : طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا...فيديو

عايزين يطلعوني مجنون.. ما حقيقة القطيعة بين فاروق فلوكس ونجله أحمد ؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ