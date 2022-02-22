مقدم التعاقد 3.5 مليون ريال.. تفاصيل اجتماع أبو جبل مع مندوب النصر السعودي

كشف الإعلامي محمد شبانة، تفاصيل الجلسة التي تمت بالأمس بين مندوب نادي النصر السعودي مع محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك بأحد فنادق القاهرة .

وأوضح شبانة،في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه بوكس تو بوكس، المٌذاع على فضائية ETC : مندوب النصر السعودي اجتمع مع مصطفى، شقيق اللاعب، الأسبوع الماضي، واتفقوا على كل التفاصيل لكنه رفض مغادرة القاهرة لحين وصول أبو جبل من أنجولا والاجتماع معه.

وقال : تمت الجلسة بين الطرفين بالأمس وكانت المفاجأة أن مندوب النصر قدم “شيك مقدم التعاقد” في الجلسة، والذي بلغ 3.5 مليون ريال وطلب منه التوقيع على العقود بشكل رسمي في جلسة الأمس.

وأكد : الجلسة حضرها اللاعب وشقيقه مصطفى بجانب مندوب من نادي النصر السعودي ومعه مساعده وطلب أبو جبل في الجلسة بعدم التقاط أي صور مع مسئولي النصر السعودي لحين حسم الاتفاق النهائي.

وختم شبانة : أبو جبل طلب مهلة لما بعد مباراة الوداد المغربي قبل حسم الأمر بشكل رسمي، وأكد لمندوب النصر أن الأولوية بالنسبة له تتمثل في نادي النصر السعودي وأن عرضهم هو الأكثر جدية في الوقت الحالي.