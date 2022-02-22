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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد دويدار لـ مؤمن سليمان: أنت عدو نفسك.. وشخصيتك ضعيفة

دويدار
دويدار

هاجم أحمد دويدار نجم الزمالك السابق ، مؤمن سليمان المدير الفني السابق للفريق الأبيض والشرطة العراقي حاليا بعد تصريحاته بشأن خسارة بطولة دورى ابطال افريقيا 2016 . 


وقال دويدار عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : لقيت فيديو مؤمن سليمان بيقول هكسب دوري ابطال افريقيا ازاي ومعايا مايوكا ورمزي خالد ودويدار و مصطفى فتحي ده تقليل مننا من مدرب معندوش خبرة وفاكر نفسه عبقري زمانه على فكرة ماتش العودة صن داونز انا لعبت من افضل الماتشات في حياتي وكنت نفسى ناخد البطولة بس للاسف طريقتك الهجومية في ماتش الذهاب في صن داونز هي سبب خسارة البطولة وقلت في المحاضرة هنجيب هدفين في أول ربع ساعة حصل العكس دخل فينا ٣ يا مؤمن أنت عدو نفسك فشلت في سموحة وبعد كده في المقاصة انت مش مدير فني انت مدرب عام كتير عليك كمان 

وأكمل : شخصيتك ضعيفة مع اللاعبين و مبتعرفش تسيطر علي أوضة اللبس وبلاش اقول انت اتشتمت من مين وانا اللي خليته يبوس فوق دماغك ويعتذرلك قدام الناس مفيش فريق دربته غير لما لاعب يتخانق معاك انت هتشوف نفسك علشان الأول في الدوري العراقي هوه انا اللي كنت بقول للاعبين انا احسن من كوبر وحسام حسن وميدو وعبقري زماني يا راجل انت بتلف على كل لاعب تاخد رايه في التدريب وتشكيل الماتش انت مهزوز جدا انت كل متطلع تقول ١٤ لاعب ايه علاقة ده بطريقة اللعب والفتي ليه العند وتبرير الفشل 

وأختتم : ماتقول انك غلطت و خلاص هفضل اقول انت سبب رئيسي في خسارة دوري ابطال افريقيا ماتش صن داونز وكانت بطولة سهلة وربنا يهديك علي نفسك يا روتيشن مكنتش حابب اتكلم عنك بس لازم ارد عليك هتجيب سيرتي تاني اللي جاي هيزعلك

علي جانب آخر أكد مؤمن سليمان، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، والحالي لفريق الشرطة العراقي، إن الفريق كان يملك 14 لاعبا فقط في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز.

وتابع مؤمن سليمان في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "مين كان يقدر يغير النتيجة من اللاعبين المتاحين في نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "الزمالك وصل نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر سنوات مرة واحدة بالرغم من وجود أفضل لاعبين في الفريق، وخسر البطولة أمام الأهلي".

 

بوست أحمد دويدار 
مؤمن سليمان الزمالك دوري ابطال افريقيا الشرطة العراقي ابطال افريقيا

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