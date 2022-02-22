طارق حامد يضغط على الزمالك بعقده الجديد

أكد الإعلامي محمد شبانة أن طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك طلب من مسئولي ناديه أن يكون اللاعب الأخير الذي يتم التجديد له من بين كل اللاعبين المطلوب التجديد لهم في الوقت الحالي.



وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه بوكس تو بوكس، المٌذاع على فضائية ETC: "جاءت رغبة طارق حامد أن يكون اللاعب الأخير الذي يتم التجديد له بسبب رغبته في المساواة بالأعلى فئة في الفريق وعدم وضع قيمة مالية أقل بالنسبة له.



وتابع شبانة: "في الوقت ذاته أكد طارق حامد لمسئولي الزمالك أنه سينتظرهم ولن يوقع لأي نادي لحين وضوح الموقف بالنسبة لهم وأن الأهم بالنسبة له هو تقديره من الناحية المالية.

وفي وقت سابق كشف أحمد يحيى وكيل أعمال طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن موكله تلقى عدة عروض خلال آخر أربعة أعوام، إلا أن اللاعب تمسك بالبقاء داخل القلعة البيضاء.

وأضاف وكيل أعمال طارق حامد في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" :"طارق تلقى عروضًا كثيرة بأرقام كبيرة قد تصل 3 أضعاف عن راتبه مع الزمالك، لكن اللاعب اختار الزمالك".

وعن ملف تجديد طارق حامد، قال :"البعض يُصر بتهرب طارق حامد، لكن رئيس الزمالك أعلن بنفسه إصابة اللاعب، المجلس الجديد انتهى من الانتخابات مؤخرًا ولم يتم الجلسة بين الطرفين حتى الآن".

وتابع :"ليس في الحقيقي زعل طارق، وحتى لو موجود ليس شخصيته (لف ودوران)، هو على وشك العودة للملاعب".

وأنهى وكيل أعمال طارق حامد تصريحاته :"لا يوجد تجديد سهل، اللاعب له طلبات والنادي لديه طلبات، الجلسة تقريبًا ستكون بعد عودة الفريق من السفر".