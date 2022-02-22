حملة اشغالات ومرافق مكبرة بغرب الأقصر

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الأقصر، بالتنسيق مع مجلس مدينة القرنة برئاسة العميد علاء عبدالجابر، حملة لإزالة التعديات والإشغالات التي يتسبب بها أصحاب المحال التجارية والمقاهي والباعة المتجولين على مستوى مدينة القرنة.



كما استهدفت الحملة، التأكد من تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء، وقرار غلق المحال التجارية والورش الحرفية في المواعيد المقررة، وذلك بمشاركة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق، تحت إشراف اللواء علاء الطوخي حكمدار مديرية أمن الأقصر، واللواء محمد الصاوي مساعد مدير الامن.



وأسفرت الحملة ، عن تحرير المخالفات التالية 24 اشغال، 7 بائع متجول، 2 ميكروفون ازعاج، 9 نظافة عامة، 38 ازالات اداريه،4 مقهى تقدم شيشة وضبط 21 شيشة، و29 مضبوطات متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام على مستوى مراكز ومدن المحافظة.