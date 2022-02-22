إزالة 1236 حالة تعد على مساحة 139 ألف متر مربع بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إزالة 1236 حالة تعدي على النيل، والمجاري المائية، وأملاك الري، بمساحة 139 ألف و98 متر مربع على مستوى المحافظة حتى الآن، واستمرار الحملات الموسعة لإزالة كافة التعديات.

وذلك بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية، ومديرية الأمن، والإدارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الواضحة في هذا الشأن.

وأكد محافظ سوهاج ، أن التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية بشأن التعديات على المجاري المائية جاري تنفيذها بكل حزم، موجها بالمتابعة المستمرة والتعامل الحاسم مع كافة التعديات؛ للحفاظ على المقدرات المائية، وحق الشعب.

وأوضح مجدي إبراهيم وكيل وزارة الموارد المائية والري بسوهاج، أن الإزالات شملت تنفيذ 750 قرار إزالة بالإدارة العامة للري، بمساحة 41405 متر مربع، وعدد 104 قرار إزالة بالإدارة العامة للصرف، بمساحة 12735 متر مربع، وعدد 382 قرار إزالة بالإدارة العامة لحماية النيل، بمساحة 84958 متر مربع.

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