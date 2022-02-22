تشغيل السبورات الذكية بفصول الثانوية العامة في الترم الثاني.. صور

حرصت مدارس إدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة، على تشغيل السبورات الذكية أو الشاشات التفاعلية داخل فصول مرحلة الثانوية العامة مع انطلاق الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022.

يأتي ذلك تنفيذا لـ خطة وزارة التربية والتعليم المتعلقة بإدخال التكنولوجيا في التعليم في مرحلة الثانوية العامة بصفوفها الثلاثة .

وتعد السبورات الذكية هي عبارة عن شاشات تفاعلية تم تركيبها في فصول مرحلة الثانوية العامة بصفوفها الثلاثة لتتيح إمكانية الدخول على الإنترنت وعرض مواد تفاعلية تساعد المعلم على شرح المقررات داخل الفصول .

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : بالنسبة لجهود تطوير مرحلة الثانوية العامة فقد استثمرنا خلال السنوات الماضية في توفير مصادر المعرفة من خلال تنفيذ بنوك الأسئلة وبنوك المعرفة وإدخال التكنولوجيا في العملية التعليمية، وتوفير التابلت لفهم محتوى المناهج بشكل جديد.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه لفهم المعلومة فقد تم تغيير أسلوب التقييم لقياس مهارة استرجاع المعلومة من خلال أسئلة تقيس مقدار فهم مخرجات التعلم الحقيقية المستهدفة.



وقال وزير التربية والتعليم بخصوص الاعتماد على الدروس الخصوصية، فإننا وفرنا مصادر جديدة للمذاكرة للحد من هذه الظاهرة، فقد تم توفير عدد من المنصات الرقمية، ومنصات البث مباشر للدروس، والقنوات التعليمية، ومنصة النظم لإدارة التعلم، ومكتبة الدروس الإلكترونية وإدمودو، وغيرها من وسائل التعلم الرقمي، والتى تقدم لأبنائنا الطلاب، ولها جدول بث لجميع المناهج للصفوف الدراسية المختلفة، وجميعها مجانًا.

وأكد وزير التربية والتعليم ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى جعل التعليم أحد أولويات التنمية فى مصر وذلك عندما أطلق مبادرة "نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر" عام 2014، فى محاولة لحل مشاكل التعليم المزمنة والاهتمام بفكر الإنسان المصرى.

وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أنه تم إنشاء بنك المعرفة المصري والذي يُعد أكبر مكتبة إلكترونية في العالم وهو منصة لنقل معارف العالم وإتاحتها للمواطنين مجانًا.



وأوضح وزير التربية والتعليم أن إطلاق نظام التعليم المصرى الجديد، هدفه تغيير المنظومة التعليمية بأكملها لتتحول من التعليم إلى التعلم، مشيرًا إلى إن الهدف هو تطوير التعليم وإحداث ثورة تجعل أبناءنا الطلاب على مسار التقدم المعرفي، وليس التعلم للحصول على الشهادات.

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