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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب والرياضة: دورات في الإعداد النفسي لمدربي أندية ذوي الهمم في الشرقية

ورش الإعداد النفسي
ورش "الإعداد النفسي لمدربي ومشرفي مراكز وأندية ذوي الهمم"

نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية ،اليوم الثلاثاء ، مجموعة من ورش العمل التدريبية تحت عنوان "الإعداد النفسي لمدربي ومشرفي مراكز وأندية ذوي الهمم".

أقيمت ورش العمل بقاعة نادي الشرقية الرياضي بمحافظة الشرقية لصقل مستوى مدربي و مشرفي مراكز وأندية ذوى الهمم، وإكسابهم  المهارات الخاصة بالإعداد النفسي الرياضي للأطفال واللاعبين.

وقام بإدارة الورش التدريبية الدكتور خالد مسعود رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة رشا أشرف أستاذ علم النفس بكلية تربية رياضية بنين بالهرم.

ومن المقرر أن يتم اختيار افضل ١٠ دارسين خلال ورش العمل ، لحضور الدورة التدريبية المجمعة و المزمع  إقامتها في منتصف شهر مايو المقبل  عقب الانتهاء من كافة ورش العمل التدريبية بمختلف المحافظات.  

يأتى ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالشباب من ذوى القدرات والهمم "القادرون باختلاف"، وفى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الاهتمام بهذه الفئة وتوفير كل الرعاية والوسائل التي تساعدها على الاندماج بشكل طبيعي في المجتمع.

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الشباب والرياضة ذوى الهمم الشرقية وزارة الشباب والرياضة الدكتور خالد مسعود

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