بعد السعودية.. جيرارد بتلر يرقص على أنغام "الأقصر بلدنا" أثناء زيارته لمصر

قام الممثل العالمي الشهير جيرارد بتلر، بزيارة مفاجئة وسرية إلى مصر، استمتع خلالها بالأجواء الشتوية والمناظر الأثرية الخلابة في القاهرة والأقصر برفقة صديقته مورجان براون.

وانتشرت صور زيارة جيرارد بتلر الذي يبلغ من العمر 52 عاما، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما زار الأهرامات، ومكث في منطقة الأزهر والحسين وشارع المعز لعدة أيام، بحسب معلومات متداولة أكدتها الصور.

كما ظهر جيرارد بتلر نجم هوليوود الشهير في الصور والفيديوهات، مندمجا ومستمتعا بالأجواء المصرية سواء بالغناء مع أهل النوبة على أنغام "الأقصر بلدنا"، أو في التقاط الصور مع المصريين بأسوان ومنطقة الأهرامات.

لم تكن زيارة جيرارد بتلر بطل فيلم 300 الشهير إلى مصر هي الأولى من نوعها في الوطن العربي، فقد ظهر منذ فترة قريبة في المملكة العربية السعودية وانتشرت صورا له مع الممثل ناصر القصبي.

جيرارد بتلر وناصر القصبي

زار جيرارد بتلر السعودية لتصوير أحدث أفلامه ""قندهار Kandahar" بمدينة العلا، بمشاركة عدد كبير من النجوم، وتدور أحداثه حول عميل مخابرات تطارده فرقة لاغتياله.

يعرف الاسكتلندي جيرار بتلر بحبه لتقديم نوعية أفلام المخابرات، والأبطال الأمريكين الذين ينقذون العالم ومن أشهر أعماله سلسلة أفلام Has Fallen، التي ينقذ فيها الرئيس الأمريكي من مؤامرات لقتله والسيطرة على العالم.