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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب جامعة القاهرة.. تعرف على تفاصيل قسم التقنية الحيوية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تستمر جامعة القاهرة في استحداث عدد من البرامج الجديدة بالكليات، لمواكبة متطلبات سوق العصر وإعداد الطلاب له.

وفي هذا التقرير، ننشر لكم تفاصيل أحدث الأقسام التي وافقت جامعة القاهرة انشائها بكلية العلوم.

وافق مجلس جامعة القاهرة بإنشاء قسم التقنية الحيوية، ليصبح أول قسم في هذا المجال الواعد بكلية العلوم.
يهدف قسم التقنية الحيوية  إلى إعداد خريجين مؤهلين في مجالات التقنية الحيوية والكيمياء الحيوية الجزيئية، يتميزون بمستوى عال من الكفاءة العلمية والعملية، ولديهم القدرة على المنافسة على كافة المستويات المحلية والدولية، والمساهمة في تقديم بحث علمي متميز لحل مشاكل المجتمع العلمية والبيئية، واستثمار البحث العلمي في رفع الكفاءة الإنتاجية في القطاعات ذات الصلة بما يلبي احتياجات التنمية المجتمعية.
 
كما أن التقنية الحيوية تُمثل مجالًا واعدًا يواكب متطلبات العصر الحديث والثورة الصناعية الرابعة والتطور التكنولوجي، وتُعد من العلوم التي تتطور بشكل سريع ويزداد الاهتمام بها في معظم دول العالم، مشيرًا إلى أن تطبيق التقنية الحيوية تتمثل أهميتها في إنتاج أو تحليل مركبات نافعة مشتقة من الأنظمة الحيوية.

يعد قسم التقنية الحيوية القسم الحادي عشر بالكلية، وأن القسم سوف يُشرف على برامج التقنية الحيوية / الكيمياء الحيوية الجزيئة لمرحلة البكالوريوس، وماجستير التقنية الحيوية، ودكتوراة الفلسفة التقنية الحيوية لمرحلة الدراسات العليا، موضحًا أن خريج قسم التقنية الحيوية سيكون مؤهلًا للعمل في العديد من المجالات، منها الأدوية، ومختبرات علوم الأمراض، والاستشارات الوراثية والتحاليل الحيوية، والصناعات الخاصة بالأدوية واللقاحات والأغذية والأسمدة العضوية ومراكز البحوث والتي تُعنى بإنتاج وتحسين السلالات والأصناف الجديدة المقاومة للجفاف، والملوحة، والأمراض، والحشرات.

التقنية الحيوية تعتمد على العلوم الحيوية الأساسية مثل بيولوجيا الخلية، والبيولوجيا الجزيئية، وبيولوجيا التطور، والوراثة، وعلم الكائنات الدقيقة، مؤكدًا أنها لا تقتصر على المجال الحيوي فقط، لكنها تغطي كافة فروع العلم، وتعمل على تطوير الصناعات الحيوية، وإنتاج الأدوية والصناعات الغذائية والمقاومة الحيوية، مما يعني إنتاج مواد يصعب إنتاجها بشكل مباشر بالطرق الكيميائية.

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