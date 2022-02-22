لمدة 4 ساعات.. التموين: صيانة سيستم ‏صرف الخبز والسلع التموينية الجمعة والسبت

أعلنت وزارة التموين أنه سيتم عمل صيانة للخوادم الموجودة داخل مركز معلومات مصر يوم الجمعة 25 فبراير بدءا من التاسعة مساءً إلى الواحدة صباحًا وهذا لن يؤثر على عمليات صرف الخبز والسلع التموينية خاصة انها ستتم ليلا وعمليات الصرف تتم صباحًا.
تلقي الدكتور على المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بأن شركه تطبيقات البطاقات الذكية العاملة في منظومة الدعم ( الخبز - السلع التموينية - المطاحن ) ستقوم بعمل صيانة للخوادم الموجودة داخل مركز معلومات مصر وذلك يوم الجمعة 25 فبراير 2022 بدءا من الساعة التاسعة مساءا إلى الساعة الواحدة صباحاً.
وأكد التقرير الوارد إلى وزير التموين والتجارة الداخلية أن عمليات الصيانة لن تزيد عن (أربع ساعات فقط)، مشيرا إلى أن كل عمليات الصيانة ستكون ليلًا، على أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية من عمل الصيانة يوم السبت26 فبراير ، بدءا من (التاسعة مساء إلى الساعة الثانية صباحا)