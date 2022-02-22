لمدة 4 ساعات.. التموين: صيانة سيستم ‏صرف الخبز والسلع التموينية الجمعة والسبت

أعلنت وزارة التموين أنه سيتم عمل صيانة للخوادم الموجودة داخل مركز معلومات ‏مصر يوم الجمعة 25 فبراير بدءا من التاسعة ‏مساءً إلى الواحدة صباحًا وهذا لن يؤثر على عمليات ‏صرف الخبز والسلع التموينية خاصة انها ستتم ليلا وعمليات الصرف تتم صباحًا.



تلقي الدكتور على المصيلحى - وزير التموين والتجارة ‏الداخلية تقريراً من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بأن شركه تطبيقات ‏البطاقات الذكية العاملة في منظومة الدعم ( الخبز - السلع التموينية - ‏المطاحن ) ستقوم بعمل صيانة للخوادم الموجودة داخل مركز معلومات ‏مصر وذلك يوم الجمعة 25 فبراير 2022 بدءا من الساعة ‏التاسعة مساءا إلى الساعة الواحدة صباحاً.

وأكد التقرير الوارد إلى وزير التموين والتجارة الداخلية أن ‏عمليات الصيانة لن تزيد عن (أربع ساعات فقط)، مشيرا إلى أن كل ‏عمليات الصيانة ستكون ليلًا، على أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية من عمل الصيانة يوم السبت26 فبراير ، بدءا من (التاسعة مساء إلى الساعة ‏الثانية صباحا)‏