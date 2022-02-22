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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لمدة 4 ساعات.. التموين: صيانة سيستم ‏صرف الخبز والسلع التموينية الجمعة والسبت

سيستم صرف السلع التموينية
سيستم صرف السلع التموينية

أعلنت وزارة التموين أنه  سيتم عمل صيانة للخوادم الموجودة داخل مركز معلومات ‏مصر يوم الجمعة 25 فبراير بدءا من التاسعة ‏مساءً إلى الواحدة صباحًا وهذا لن يؤثر على عمليات ‏صرف الخبز والسلع التموينية خاصة انها ستتم ليلا وعمليات الصرف تتم صباحًا.


تلقي الدكتور على المصيلحى - وزير التموين والتجارة ‏الداخلية تقريراً من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بأن شركه تطبيقات ‏البطاقات الذكية العاملة في منظومة الدعم ( الخبز - السلع التموينية - ‏المطاحن ) ستقوم بعمل صيانة للخوادم الموجودة داخل مركز معلومات ‏مصر وذلك يوم الجمعة 25 فبراير 2022 بدءا من الساعة ‏التاسعة مساءا إلى الساعة الواحدة صباحاً.

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وأكد التقرير الوارد إلى وزير التموين والتجارة الداخلية أن ‏عمليات الصيانة لن تزيد عن (أربع ساعات فقط)، مشيرا إلى أن كل ‏عمليات الصيانة ستكون ليلًا، على أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية من عمل الصيانة يوم السبت26 فبراير ،  بدءا من (التاسعة مساء إلى الساعة ‏الثانية صباحا)‏

التموين وزير التموين السلع التموينية وزارة التموين البطاقات الذكية التموين والتجارة منظومة الدعم

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