التموين : مد فترة التصفية الموسمية الأولى لعام 2022 حتى عيد الأم

قرر علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية مد فترة التصفية الموسمية الأولى لعام 2022 اعتبارا من يوم ‏الأربعاء الموافق 9 /3 /2022 الى يوم الاثنين الموافق 21 /3 /2022.

وشمل ‏القرار الصادر من وزير التموين ‏والتجارة الداخلية اليوم إلزام الجهات التي تريد المشاركة في التصفية ‏الموسمية بضرورة الحصول على إذن مسبق من مديريات التموين ‏والتجارة الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية.

كما ألزم القرار ‏الجهات المشاركة في الإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية ‏مقترنا به بيان عن الثمن الفعلى الذي كانت تباع به هذه السلع خلال ‏الشهر السابق على التصفية.

‏ وصرح أحمد كمال - معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة ‏بأن التصفيات الموسمية سواء الصيفية أو الشتوية الهدف منها هو ‏تنشيط التجارة الداخلية مؤكدا أن التخفيضات الموجودة بالاوكازيون ‏تساهم في توفير كل احتياجات المواطن سواء من الأدوات المنزلية أو ‏المنتجات الجلدية أو الملابس بتخفيضات تصل إلى 50%.

وأشار إلى ‏وجود توجيهات مشددة من وزير ‏التموين والتجارة الداخلية للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على المحال ‏المشاركة للتأكد من جودة المعروض من السلع والالتزام بالأسعار ‏الموضوعة وضرورة التأكد من فواتير البيع قبل بدء الاوكازيون للتأكد ‏من وجود التخفيضات وكذلك ضرورة وضع سعرين على السلع المباعة قبل ‏وبعد الدخول في الاوكازيون.