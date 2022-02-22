التموين : مد فترة التصفية الموسمية الأولى لعام 2022 حتى عيد الأم

قرر علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية مد فترة التصفية الموسمية الأولى لعام 2022 اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 9 /3 /2022 الى يوم الاثنين الموافق 21 /3 /2022.
وشمل القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم إلزام الجهات التي تريد المشاركة في التصفية الموسمية بضرورة الحصول على إذن مسبق من مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية.
كما ألزم القرار الجهات المشاركة في الإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الفعلى الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
وصرح أحمد كمال - معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة بأن التصفيات الموسمية سواء الصيفية أو الشتوية الهدف منها هو تنشيط التجارة الداخلية مؤكدا أن التخفيضات الموجودة بالاوكازيون تساهم في توفير كل احتياجات المواطن سواء من الأدوات المنزلية أو المنتجات الجلدية أو الملابس بتخفيضات تصل إلى 50%.
وأشار إلى وجود توجيهات مشددة من وزير التموين والتجارة الداخلية للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على المحال المشاركة للتأكد من جودة المعروض من السلع والالتزام بالأسعار الموضوعة وضرورة التأكد من فواتير البيع قبل بدء الاوكازيون للتأكد من وجود التخفيضات وكذلك ضرورة وضع سعرين على السلع المباعة قبل وبعد الدخول في الاوكازيون.