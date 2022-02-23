الخميس.. الحكم فى دعوى العدل جروب ضد الفنانة سارة التونسي

حجزت محكمة جنوب القاهرة، الحكم فى الدعوى المقامة من "العدل جروب" ضد الفنانة سارة التونسي في اتهامها بالعمل بدون تصريح، ومطالبتها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، لجلسة 24 فبراير.



كانت المحكمة الاقتصادية قد أحالت الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة للاختصاص، وطالبت الدعوى رقم 285 لسنة 13 استئناف اقتصادي، الفنانة سارة التونسي بتعويض قدره 10 ملايين جنيه للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل (حرب أهلية) لعدم استحصالها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.

