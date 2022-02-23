إشادة برلمانية بجهود الدولة بشأن إنشاء 320 جمعية زراعية و305 مراكز إرشاد زراعي و316 وحدة بيطرية و46 مركز تجميع ألبان فى 20 محافظة ضمن مبادرة حياة كريمة.. نواب: نقلة نوعية وحضارية فريدة من نوعها

زراعة النواب: «حياة كريمة» من أضخم المشروعات في العالم وتهدف لتغيير شكل الريف

برلماني: إنشاء جمعيات زراعية ضمن حياة كريمة يدعم الفلاح ويزيد الصادرات

نائب لجنة الزراعة: الجمعيات الزراعية تساهم في نهضة القطاع الزراعي

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تشارك في المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "مبادرة حياة كريمة"، الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكلفة تتجاوز 700 مليار جنيه.

أشار إلى أنه خلال المرحلة الأولى من المبادرة سوف يتم إنشاء 320 جمعية زراعية و305 مراكز إرشاد زراعي و316 وحدة بيطرية و46 مركز تجميع ألبان، بإجمالي تكلفة حوالي 2 مليار جنيه (إنشاء وتجهيز) في 20 محافظة و52 مركزا و1413 قرية وتابعا، حيث تم الانتهاء من الإنشاءات المدنية في كثير من مراكز الخدمات الزراعية وجار تجهيزها.

وذكر "القصير" أن دور وزارة الزراعة فى مبادرة “حياة كريمة” لا يقتصر فقط على إنشاء مجمعات زراعية خدمية، بل أيضا تخصيص الأراضي لمشروعات المنفعة العامة في قرى المبادرة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات والدراسات البحثية لجميع الأراضى (مركز البحوث الزراعية - مركز بحوث الصحراء) وإطلاق القوافل البيطرية المكثفة بقرى المبادرة لفحص وعلاج المواشي.

وفي هذا الصدد قال عدد من نواب البرلمان، إن الجمعيات الزراعية لها اهمية كبرى فى دعم الفلاح ودعمها وإنشائها يصب فى صالح ملف التصدير، خاصة أن توفير المستلزمات الزراعية المعتمدة والسياسات الصحيحة فى منظومة إنتاج الحاصلات يساهم فى زيادة تسويق المنتجات المصرية عالميًا.

في البداية، أشاد عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بجهود الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان عن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التى تستهدف إنشاء 320 جمعية زراعية و305 مراكز إرشاد زراعي و316 وحدة بيطرية و46 مركز تجميع ألبان، بإجمالي تكلفة حوالي 2 مليار جنيه (انشاء وتجهيز) في 20 محافظة و52 مركزا و1413 قرية وتابعا، حيث تم الانتهاء من الإنشاءات المدنية في كثير من مراكز الخدمات الزراعية وجار تجهيزها.

دور الجمعيات الزراعية في دعم الفلاح

وقال “الشوربجي” فى تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن الجمعيات الزراعية لها اهمية كبرى فى دعم الفلاح ودعمها وإنشائها يصب فى صالح ملف التصدير، خاصة وأن توفير المستلزمات الزراعية المعتمدة والسياسات الصحيحة فى منظومة إنتاج الحاصلات يساهم فى زيادة تسويق المنتجات المصرية عالميًا.

واشار عضو مجلس النواب، الي أن الفترة الماضية قبل إطلاق مبادرة حياة كريمة كانت اغلب الجمعيات الزراعية لا تقوم بعملها علي اكمل وجه بسبب ان اغلب المباني الخاصة بها هدمت ولكن بعد إطلاق المبادرة سوف تشهد نقلة نوعية لكونها سوف تنشئ ويتم تطويرها بشكل يتواكب مع تطورات العصر مما يوفر الخدمات الزراعية الجيدة للمزارعين مما يساهم فى نهضة القطاع الزراعي بشكل كبير.

وأكد النائب على أهمية العمل على ربط الجمعيات الزراعية بالفلاح المصري، من خلال الخدمات التى يتم تقديمها له، وعلى رأسها الإرشاد الزراعي، كذلك مستلزمات الإنتاج الزراعى ومدخلاته، كالأسمدة، والمبيدات الموثوق بها، والتقاوى المحسنة، ومكافحة الآفات الزراعية، بحيث تكون الجمعية مصدر ثقة للفلاح المصري، والداعم الأساسى له فى سبيل زيادة إنتاجيته وتحسين دخله، مشيرا إلى أهمية أن يكون للجمعيات التعاونية الزراعية دور فى تسويق المحاصيل الزراعية، لحماية الفلاح من الاستغلال.

وطالب عضو مجلس النواب، بأهمية تأهيل وتدريب العاملين بالجمعيات الزراعية، على التعامل مع المنظومة الجديدة، للتيسير على المزارعين والمتعاملين، وذلك فى إطار اتجاه الدولة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى فى كل المجالات، ومنها المجال الزراعي، للتعاونيات الزراعية، لعودتها إلى سابق عهدها.

من جانبه، قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مبادرة “حياة كريمة” تعد من أضخم المشروعات في العالم، لتغطى كل نجوع مصر وبتكلفة تصل الى ٨٠٠ مليار جنيه، بهدف تغيير شكل الريف المصرى.

واكد “الحصرى” فى تصريحات له، أنه فيما يتعلق بقطاع الزراعة، نجد ان هناك العديد من الإنجازات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منها إضافة أكثر من ٤ مليون فدان في مشروعات الاستصلاح الزراعى، مثل مشروعات الريف المصرى والدلتا الجديدة، وسيناء، ومشروع توشكى.

وأشار الحصرى أيضا إلى التطوير الذي يتم في الترع على مستوى الجمهورية، من خلال المشروع القومى لتبطين الترع، والذى يستهدف توفير كميات المياه المهدرة، والحفاظ عليها من التلوث مما يمثل اضافة للزراعة المصرية، متابعا، كذلك مشروع تطوير فى البحيرات والثروة السمكية وغيرها من المشروعات، التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي الذى يعد حزءا من الأمن القومى للبلاد.

واكد الحصرى، على دعم ومساندة لجنة الزراعة بمجلس النواب، للمزارعين بشكل دائم ومتواصل، مشيرا الى قيام اللجنة بالمطالبة برفع سعر قصب السكر، وهو ما قامت الحكومة بإقرار زيادة في سعر الطن بقيمة ٩٠ جنيها، متابعا، ذلك المبلغ ليس كبير بالفعل، ولكن يعد خطوة للتخفيف على المزارعين.

وأضاف الحصرى، أيضًا كان للجنة، دور في حل مشكلات عديدة كانت تواجه المزارعين، وذلك من خلال التنسيق البرلماني والحكومى، متابعا، وكذلك حرصت اللجنة على دعوة البنك الزراعى للمشاركة في تسهيل مشروعات تحديث نظم الرى وتحويله من الغمر الى التنقيط.

وشدد الحصرى، على أن لجنة الزراعة تتبنى مشكلات محافظة أسوان التي قام بعرضها نواب المحافظة، التقنين، ومناقشتها باللجنة، ومنها الغرامات المفروضة على المزارعين من جانب وزارة الرى، مشيرًا إلى أن وزير الرى كلف رئيس مصلحة الرى بحل المشكلة، وان اللجنة لن تتركها دون حل قائلاً: هي دين في رقبتنا.