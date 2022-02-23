التعليم العالي لـ «الطلاب»: أي كيان غير مسجل على موقع الوزارة «وهمي»|فيديو

حذَّر السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، الطلاب المقبلين على التعليم الجامعي، من الكيانات غير المسجلة في موقع الوزارة.

وأكد السيد عطا، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن كل الكليات موجودة على موقع التنسيق، لافتاً إلى أن أي كيان غير مسجل على موقع الوزارة "وهمي".

وتابع السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أنه في كل محافظة يوجد جامعة حكومية، وعندنا 27 جامعة خاصة، و182 معهدًا خاصًا و45 معهدًا حكوميًا وجامعات حكومية وأخرى أهلية.

وأكمل السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن أي كيان غير مُسجل لدينا فهو «وهمي»، ونحارب هذه الكيانات، كونها تتاجر بالطلاب، وتحاول جذبهم بأي وسيلة، مُستدركًا أنه نواجه هذه الكيانات الوهمية منذ خمسة أعوام، وتم غلق 268 كيانا وهميا.