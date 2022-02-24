نائبة: لجنة الصحة تناقش مشروع قانون المسئولية الطبية خلال الفترة المقبلة

قالت النائبة عبلة الألفى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن لجنة الصحة بالبرلمان ستناقش خلال الفترة المقبلة مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من 3 نواب وهم أيمن أبو العلا ونسرين عمر وإيناس عبد الحليم ، هذا بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من النائب السابق مجدى مرشد فى الدورة البرلمانية السابقة ، ومشروع قانون مقدم من نقابة الأطباء.

وأشارت الألفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الحكومة لم تتقدم حتى الان بمشروع قانون بشأن المسئولية الطبية ، مؤكدة أن القانون سيفيد المريض والطبيب.

وكان قد رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس أمس الثلاثاء لتعود للانعقاد يوم الأحد 6 مارس المقبل.

يأتي ذلك بعد أن قرر المجلس، إعادة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمتعلق بضريبة التصرفات العقارية، إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال تعديلات عليه ، بعدما شهدت الجلسة رفض عدد من النواب لمشروع القانون.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، جدلا واسعا حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ن بين رفض من جانب بعض النواب ومطالب بإعادة النظر فى النسبة المراد تحصيلها فى التعديلات المرتقبة وذلك فى خطوة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقارى.