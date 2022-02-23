ندا وتناغو| رؤساء مجلس الدولة يشاركون فى احتفالية الوفاء والإنجاز.. صور

شارك المستشار فريد تناغو والمستشار جمال ندا رؤساء مجلس الدولة فى الاحتفالية التي نظمها مجلس الدولة، بـعنوان (يوم الوفاء والإنجاز ــ العام الثانى ).

حيث سيتم خلالها تكريم قضاة المجلس الأكثر تميزًا فى الإنجاز خلال العام القضائى 2020 / 2021 ، وعددهم يناهز المائة .

احتفالية مجلس الدولة

ويتم أيضًا تكريم شيوخ المجلس ممن اكتمل عطاؤهم، وبلغوا السن القانونية خلال العام القضائى المشار إليه تقديرًا لما قدموه لمجلس الدولة وللوطن العزيز طوال رحلة عطائهم المديدة, ولن ينسى المجلس تكريم أسماء قضاته الأجلاء ممن انتقلوا إلى رحمة الله تعالى خلال العام ذاته تقديرًا لعطائهم.

احتفالية مجلس الدولة

احتفالية مجلس الدولة

وذلك فى إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة القضاء والعدالة, و تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بتكريم شباب القضاة المتميزين فى جميع مستويات ومجالات العمل القضائى ، ولقاؤه بهم يوم 3/10/2020 ، بعد أن تم تكريم عدد عشرين مـن شباب قضاة مجلس الدولة بمناسبة احتفـالية يـوم القضاء المصرى بتاريخ 2 / 10 / 2021 والتى شرفها بالحضور رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية .

احتفالية مجلس الدولة

احتفالية مجلس الدولة





وستقام الاحتفالية بحضور المستشار / محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة, والمستشارين نواب رئيس مجلس الدولة أعضاء المجلس الخاص , والمستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، و عدد محدود من قضاة وقاضيات مجلس الدولة من مختلف أقسامه وفروعه وضيوف المجلس من الجهات المختلفة نظرًا للإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا .