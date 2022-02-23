عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ندا وتناغو| رؤساء مجلس الدولة يشاركون فى احتفالية الوفاء والإنجاز.. صور

احتفالية مجلس الدولة
احتفالية مجلس الدولة

شارك المستشار فريد تناغو والمستشار جمال ندا رؤساء مجلس الدولة فى الاحتفالية التي نظمها مجلس الدولة، بـعنوان (يوم الوفاء والإنجاز ــ العام الثانى ).

حيث سيتم خلالها تكريم قضاة المجلس الأكثر تميزًا فى الإنجاز خلال العام القضائى 2020 / 2021 ، وعددهم يناهز المائة .

احتفالية مجلس الدولة

ويتم أيضًا تكريم شيوخ المجلس ممن اكتمل عطاؤهم، وبلغوا السن القانونية خلال العام القضائى المشار إليه تقديرًا لما قدموه لمجلس الدولة وللوطن العزيز طوال رحلة عطائهم المديدة, ولن ينسى المجلس تكريم أسماء قضاته الأجلاء ممن انتقلوا إلى رحمة الله تعالى خلال العام ذاته تقديرًا لعطائهم.

احتفالية مجلس الدولة
احتفالية مجلس الدولة

وذلك فى إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة القضاء والعدالة, و تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بتكريم شباب القضاة المتميزين فى جميع مستويات ومجالات العمل القضائى ، ولقاؤه بهم يوم 3/10/2020 ، بعد أن تم تكريم عدد عشرين مـن شباب قضاة مجلس الدولة بمناسبة احتفـالية يـوم القضاء المصرى بتاريخ 2 / 10 / 2021 والتى شرفها بالحضور رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية .

احتفالية مجلس الدولة
احتفالية مجلس الدولة



وستقام الاحتفالية بحضور المستشار / محمد محمود حسام الدين  رئيس مجلس الدولة, والمستشارين نواب رئيس مجلس الدولة أعضاء المجلس الخاص , والمستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، و عدد محدود من قضاة وقاضيات مجلس الدولة من مختلف أقسامه وفروعه وضيوف المجلس من الجهات المختلفة نظرًا للإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا .

مجلس الدولة يوم الوفاء احتفالية مجلس الدولة اخبار المحاكم محكمة القضاء الاداري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

بدون استثناء.. 6 فئات تخضع لتعديلات قانون الإيجار القديم لغير السكني

بشرى .. زيادة المعاشات في يوليو القادم

15% زيادة جديدة لـ الموظفين و أصحاب المعاشات يوليو القادم

العرافة العمياء التي صدمت العالم بتوقعاتها.. نبوءة الجدة فانجا لم تتحقق| فيديو

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

جهات أنفقت الملايين لبنائه .. الباز يكشف حقيقة انهيار سد النهضة

عمرو دياب يثير الجدل بعد حذف أغانيه من اليوتيوب.. والجمهور يتوقع السبب

ترشيحاتنا

الحكومة :الحبس سنة وغرامة مائتي ألف جنيه عقوبة مزاولة الصيدلة دون ترخيص

شيرين رضا: سقطت في الثانوية.. واترفضت من المدرسة بسبب شعرى |نوستالجيا

بحضور القاضيات.. مجلس الدولة يحتفل بالوفاء والإنجاز.. صور

مدبولي: نعد حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر وندرس تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

في احتفالية الوفاء والإنجاز.. صور تذكارية لمجلس الدولة مع القضاة المتميزين والأهالي المكرمين|شاهد

قبل مواجهة ليدز.. محمد صلاح ملك الأهداف في الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحف الكويتية تبرز زيارة الرئيس السيسي.. والنفط على عتبة الـ 100 دولار للبرميل.. وبوتين ينهي أحلام أوكرانيا

رئيس الأركان يتفقد معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة.. فيديو وصور

أجراس الحرب الكبرى تفتح أبواب الظلام..تحذير من زعماء العالم لبوتين:ما تفعله سيهلكنا جميعًا

صور .. صلاح عبد الله ضيف شرف خامس حلقات اللعبة 3

فيديو

فيديو جراف.. حمو بيكا يتقدم ببلاغ ضد مسئولين بنقابة الموسيقيين.. ما القصة

بثينة رشوان: قطاع الإنتاج خدعنى وظلمت بقرار وقفى عامين.. فيديو.. خاص

فيديو جراف.. عملاق مصري في الدوري الألماني .. هل ينضم لمنتخب مصر

بثينة رشوان: التلفزيون خطفنى من السينما والزواج كان عقبة فى مشوارى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ