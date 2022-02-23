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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفد طاقة النواب يتفقد مصنع سنمار للكيماويات فى بورسعيد

حسام عوض الله رئيس
حسام عوض الله رئيس طاقة النواب

بدأ وفد لجنة الطاقة والبيئة  بمجلس النواب برئاسة المهندس حسام عوض الله  زيارة رسمية منذ قليل الى محافظة بورسعيد  لتفقد مصنع سنمار للكيماويات  والذي أسس في عام 2002 بواسطة شركة «تراست» الهندية، وتم بيعه لمستثمر هندي في عام 2007، وتم تحويل نشاطه الأساسي إلى مصنع للكيماويات والبتروكيماويات، وتغيير إسمه إلي «تي سي آي سنمار» تحت إدارة هندية.

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وقال حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب على هامش الزيارة ان مصنع سنمار للكيماويات ببورسعيد،   أحد أكبر مصانع الكيماويات والكلور في مصر، والتي تستخدم في تنقية مياه الشرب، وتتجاوز استثماراته 1.2 مليار دولار، بما يوصف بأنه أكبر إستثمار هندي في مجال الصناعات الكيميائية في مصر.

 

وتأتي الزيارة بعد تقدم النائب حسن عمار عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، بشأن التلوث الناتج عن مصنع «تي سي أي» سنمار للكيماويات بالمنطقة الصناعية بالرسوة بجنوب بورسعيد، وتعرض أهالي وسكان منطقة القابوطي والحي الإماراتي لكافة أنواع التلوث البيئي والذي يضر بالصحة العامة للمواطنين، فضلا عن تكرار حوادث إختناق للعمال بالمصنع ذاته وعدم قيام المصنع بإستيفاء إشتراطات الأمن والسلامة المهنية ، والقاء الصرف الصناعى  في بحيرة المنزلة التي ترتبط بقناة السويس، بكمية تبلغ مليون ونصف المليون متر مكعب يوميًا، دون معالجة.

 

 

ويلتقي الوفد  مع وصوله بعد قليل   مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  حيث شارك في الوفد من النواب النائبة رشا رمضان وكيلة اللجنة والنائب محمد الجبلاوي وكيل الجنة ايضا والنائب خالد مشهور أمين سر اللجنة ومن اعضاء اللجنة النواب علاء ابراهيم وبلال النحال واحمد محمد احمد عبد الله ورشا حسني  واحمد الخشن وايه فوزي فتى وعفاف وهبي .

لجنة الطاقة حسام عوض الله سنمار للكيماويات مصنع سنمار للكيماويات بورسعيد الصناعات الكيميائية

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