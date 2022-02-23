بحضور القاضيات.. مجلس الدولة يحتفل بالوفاء والإنجاز.. صور

شاركت القاضيات الجدد لأول مرة فى الاحتفالية التي نظمها مجلس الدولة، بعنوان “يوم الوفاء والإنجاز ــ العام الثانى”.

وتم خلالها تكريم قضاة المجلس الأكثر تميزًا فى الإنجاز خلال العام القضائى 2020 / 2021 ، وعددهم يناهز المائة.

احتفالية مجلس الدولة

احتفالية مجلس الدولة

احتفالية مجلس الدولة

احتفالية مجلس الدولة

ويتم أيضًا تكريم شيوخ المجلس ممن اكتمل عطاؤهم، وبلغوا السن القانونية خلال العام القضائى المشار إليه تقديرًا لما قدموه لمجلس الدولة وللوطن العزيز طوال رحلة عطائهم المديدة، ولن ينسى المجلس تكريم أسماء قضاته الأجلاء ممن انتقلوا إلى رحمة الله تعالى خلال العام ذاته تقديرًا لعطائهم.

وذلك فى إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة القضاء والعدالة، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بتكريم شباب القضاة المتميزين فى جميع مستويات ومجالات العمل القضائى، بعد لقائه بهم يوم 3/10/2020، بعد أن تم تكريم 20 مـن شباب قضاة مجلس الدولة بمناسبة احتفـالية يـوم القضاء المصرى بتاريخ 2 / 10 / 2021، والتى شرفها بالحضور رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

وتقام الاحتفالية بحضور المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، والمستشارين نواب رئيس مجلس الدولة أعضاء المجلس الخاص، والمستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، وعدد محدود من قضاة وقاضيات مجلس الدولة من مختلف أقسامه وفروعه وضيوف المجلس من الجهات المختلفة نظرًا للإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا.