أب يعذب طفله بالحبال في المحلة عقب اختطافه من طليقته.. صور

الام تتهم الاب المتهم بخطف ابنها وتعذيبه وإصابته بجسدها

شهدت قرية عياش التابعة لمركز المحلة الكبرى، واقعة مؤسفة، حيث تجرد أب من الإنسانية، وقام بتعذيب نجله بالضرب المبرح وتعليقه فى مروحة السقف ثم إجبار نجله الأصغر بتصويره، بسبب خلافات مع طليقته على النفقة.

تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من والدة كريم. م. ا. ي. ال " 15 عاما وطالب فى الثانوى العام، تتهم فيه طليقها بتعذيب نجلها وضربة بوحشية، داخل شقته السكنية بقرية عياش، ما أصابه بكدمات فى مختلف أنحاء الجسد .

وذكرت الأبن المجنى عليه، فى البلاغ المقدم من والدته، أنه حدثت مشادات كلاميه مع والده أثناء حديثه معه على الهاتف بسبب قيمة النفقة الشهرية وهى ١٥٠ جنيه، وفوجىء بتواجده أمام المدرسة متخفى وضربه بالبوكس أمام مسمع ومرئى من الجميع، ثم أخذه فى توكتوك وقام بتعليقه فى مروحة السقف، ومارس ضده وصلة تعذيب ضربا باستخدام " الحزام الجلد " وسبه بألفاظ خادشة للحياء ثم أجبر شقيقة الأصغر بتصويره بهاتفه بقصد إزلاله، ما أصابه بكدمات وسحجات فى مختلف أنحاء الجسد .

وذكرت الأم فى البلاغ، أنه مطلقة من المتهم منذ أن كان نجلها عمره ٣ شهور، وكانت الخلافات بسبب زيادة قيمة النفقة الشهرية .

وبأجراء التحريات اللازمة عن الواقعة من قبل البحث الجنائى، أثبتت المعلومات صحة الاتهامات، وتم نقل المجنى عليه لمستشفى المحلة العام لتلقى العلاج اللازم، وأعداد تقرير طبي بحالته، وقام الأب بتسليم نفسه للعدالة .

وتحرر محضر بالواقعة، لإخطار النيابة العامة .

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