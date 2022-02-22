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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منع توصيل المرافق للمباني المخالفة أو المتعدية على الأراضي الزراعية في الغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قراراً لرؤساء الشركات والهيئات داخل نطاق محافظة الغربية، يقضي بمنع توصيل المرافق للمباني المخالفة لاشتراطات البناء الجديدة أو المتعدية على الأراضي الزراعية في نطاق قرى ومدن المحافظة.

وقال محافظ الغربية أن هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بوضع آليات لمنع التعدي على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

وأعلن المحافظ أنه وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء باتخاذ كافة الإجراءات لإزالة أي وصلات غير قانونية ومنع أي محاولة للتعدي على الرقعة الزراعية أو البناء المخالف.

شمل القرار شركات "مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الغاز والاتصالات" الواقعة ضمن نطاق المحافظة.

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