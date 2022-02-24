احتفالية يوم الوفاء بمجلس الدولة.. تكريم القضاة المتميزين.. ورئيس المجلس: أنجزنا 100%؜ من القضايا وحققنا مصالح المواطنين

عزف السلام الوطني في افتتاح احتفالية مجلس الدولة

مجلس الدولة يكرم قضاته على تميزهم في 2021

رئيس مجلس الدولة : أنجزنا ملايين القضايا وحققنا مصالح المواطنين

رئيس مجلس الدولة: أنجزنا 100%؜ من القضايا.. ومراجعة الطلبات في نفس اليوم

الأمين العام لمجلس الـدولـة: الإنجاز الذي حققه شباب القضاة تعزيز لروح الوطن



نظم مجلس الدولة، اليوم احتفالية بـعنوان (يوم الوفاء والإنجاز ــ العام الثانى ) بالسلام الوطنى حيث سيتم خلالها تكريم قضاة المجلس الأكثر تميزًا فى الإنجاز خلال العام القضائى 2020 / 2021 ، وعددهم يناهز المائة .

وتم خلال الاحتفالية تكريم شيوخ المجلس ممن اكتمل عطاؤهم، وبلغوا السن القانونية خلال العام القضائى المشار إليه تقديرًا لما قدموه لمجلس الدولة وللوطن العزيز طوال رحلة عطائهم المديدة, ولن ينسى المجلس تكريم أسماء قضاته الأجلاء ممن انتقلوا إلى رحمة الله تعالى خلال العام ذاته تقديرًا لعطائهم.

انا وذلك فى إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة القضاء والعدالة, و تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية ، بتكريم شباب القضاة المتميزين فى جميع مستويات ومجالات العمل القضائى ، ولقاء سيادته بهم يوم 3/10/2020 ، بعد أن تم تكريم عدد عشرين مـن شباب قضاة مجلس الدولة بمناسبة احتفـالية يـوم القضاء المصرى بتاريخ 2 / 10 / 2021 والتى شرفها بالحضور رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية .

وكرم المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، عددا من قضاته المتميزين فى الاحتفالية ، كما تم تكريم قضاة المجلس الأكثر تميزًا فى الإنجاز خلال العام القضائى 2020 / 2021، وعددهم يناهز المائة.

ووجه المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الـدولــة ، في مستهل حديثة باحتفالية مجلس الـدولــة تحت عنوان (يوم الوفاء والإنجاز) التي يتم خلالها تكريم قضاة المجلس الأكثر تميزًا فى الإنجاز خلال العام القضائي 2020 / 2021 ، وعددهم يناهز المائة، الشكر للقضاة الذين تميزوا في العمل القضائي ، وبذلوا من الجهد ما يستحقون عليه التكريم .

وأكد رئيس مجلس الـدولــة ، أن الوضع في بداية الأمر كان غير دقيق في انجاز الفتاوى وطلبات الراي تتأخر ، ، والرؤية غير واضحة ، ومجلس الـدولــة لم يكن في افضل حال، وأصبح الآن انجاز عالي ، قائلًا ثم بدأنا وانجزنا مصالح المواطنين ، وحكمنا في جميع القضايا القديمة والجديدة ، فضلًا عن التنظيم الالكتروني والورقي للقضايا والطعون .

وأضاف ، كانت النتيجة انجاز مجلس الـدولــة ملايين القضايا ، وأصبح القضاة الآن ينظرون قضايا مقامة من شهور بل منذ أسابيع فقط ، مما أدي الي تقليص امد التقاضي وكسب ثقة المتقاضين .

كما صرح المستشار محمد حسام الدين ، رئيس مجلس الـدولــة ، أن الفتاوى والاستشارات القانونية التي تقدم للمجلس لإبداء طلبات الرأي فيها ، أصبحت تتم في نفس اليوم.

وأضاف المستشار محمد حسام، أن جميع طلبات الرأي القديمة الموجودة منذ فترة طويلة، تم أنجاز 96 %؜ من المعروض ، ويصل الى 100 %.

وأكد أن مجلس الدولة يعتبر بيت الخبرة ، وأعلي جهة استفتاء قانوني فى مصر ، مشيرا إلى أن الموضوعات كان يتم الرد عليها خلال شهر أو اتنين على الأكثر .

ولفت رئيس مجلس الـدولــة ، قائلا: أما بالنسبة لقسم التشريع المختص بمراجعة القوانين واللوائح الواردة من البرلمان لمراجعتها وتكييفها بالشكل القانونى ، أضحت سريعه المراجعة ، ويتم الرد علي جميع الجهات الطالبة بسرية تامة وسرعة فائقة ، حيث أصبح تتم المراجعة في نفس يوم الطلب .

كما وجه المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الـدولــة ، الشكر لجميع الحضور ، كما هنأ المكرمين من المستشارين المحققين للتميز الملحوظ ، والذي لحق النجاح بمجلس الـدولــة ، لمًا قدموه للمجلس والوطن ، من جهد حقق نجاح في منظومة العدل .

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها باحتفالية مجلس الـدولــة تحت عنوان (يوم الوفاء والإنجاز ــ العام الثانى ) التي تم خلالها تكريم قضاة المجلس الأكثر تميزًا فى الإنجاز خلال العام القضائى 2020 / 2021 ، وعددهم يناهز المائة .

وأضاف الأمين العام لمجلس الـدولــة ، يعتبر هذا الإنجاز والنجاح ، تعزيز لروح الانتماء للوطن وتخليدًا لتحقيق العدالة ، وتأتي خطوة تكريم المجلس لهؤلاء القضاة ، يدفعهم لبذل المزيد من العطاء والجهد ، والذي ينتهي الي تحقيق مزيد من الإنجاز.

وأوضح ، حرص إدارة المجلس علي توفير المناخ المناسب ، والمتسبب للعمل وإتاحة الإمكانيات من العمل لتحقيق العدالة الناجزة ، التي هي هدف أساسي ورسالة سامية لمجلس الـدولــة في الدستور والقانون والتي تسعي الـدولــة لتحقيقه .

فضلًا عن حرص المجلس علي تذليل كلفه المعوقات للقضاة والتي تمنع أداء هذه الرسالة ، مع التعاون مع الهيئات المختلفة لظهور هذا الإنجاز علي هذه الشاكلة ، بالإضافة لتوفير متطلبات مجلس الـدولــة ، للوصل الي احداث الفتاوى والاحكام من خلال تيسير منظومة الكترونية هامة أثرت في العمل القضائي ، نهاية الي توفير الاستراحات للأعضاء حتي يتسني لهم القيام بأعمالهم المنوطة بهم .