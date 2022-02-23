ورش فنية للأطفال ومسابقات لاكتشاف المواهب بأسيوط

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي.

استقبل قصر ثقافة الغنايم مجموعة من الأطفال بمقر قاعة الأنشطة بالقصر ، بدأت الزيارة بتفقد الأطفال مكتبة الطفل وتم عمل ورشة حكى لقراءة بعض القصص ومناقشة الأهداف التي تحتويها ثم تفقدوا قاعة الهوايات والأنشطة حيث تم تقديم بعض الألعاب الترفيهية والعاب تجميع الأشكال والمكعبات، بجانب تقديم ورشة فنية للأطفال تم شرح مفصل عن مبادئ الرسم البسيطة والتلوين واكتشاف بعض الموهوبين في مجال الرسم والغناء والتمثيل وتم تكريم الموهوبين المتميزين بجوائز رمزية.

تطور الشعوب

نفذت المكتبة الثقافية بفزارة محاضرة تثقيفية بعنوان "أهمية التعليم في المجتمع" بمقر مدرسة عثمان علي الإعدادية المشتركة بفزارة حاضرها الشاعر أشرف رشاد وتحدث عن أساس تقدم المجتمعات وسر التطور في الحياة وهو المقياس الذي به تتطور الشعوب وتتقدم الأمم وأن جميع الديانات السماوية حضت علي طلب العلم وجعلت العلماء في مرتبة عالية لأنهم ورثة الأنبياء.

وعقد قصر ثقافة أبوتيج ورشة فنية قدم فيها الفنان أسامة المنصوري شرح مفصل عن مبادئ الرسم البسيطة والتلوين واكتشاف بعض الموهوبين في مجال الرسم وتم تكريم الموهوبين بجوائز رمزية ، كما عقد مكتبة الطفل والشباب بالصبحة ندوة لمناقشة كتاب "جهاز المناعة" تأليف د. زينب شحاتة حاضرها محمود نجاح حامد والذي تناول الحديث حول مفهوم جهاز المناعة وكيفية التصدي لأي فيروسات او أمراض وكيفية تقوية جهاز المناعة عند الأطفال وأهمية الأكل الصحي والرياضة لتقوية جهاز المناعة.