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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن 12 قرية بمراكز كفر الشيخ

فصل التيار الكهربائي
فصل التيار الكهربائي

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفرالشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، اليوم، الخميس، عن 12 قرية وتوابعهم، لإجراء أعمال الصيانة، بمراكز " كفرالشيخ وقلين ودسوق وسيدي سالم والحامول ومطوبس والرياض وبيلا  " ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التي ستشهد فصل التيار الكهربائي عنها.

 

‏‎وسيتم فصل التيار الكهربائي عن قرية وتوابعهم، لإجراء أعمال الصيانة  من الساعة التاسعة والربع صباحاً، حتى الساعة الثالثة عصراً، فسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي محلة القصب، وتتأثر عمليات الفصل قرية المعلم إبراهيم وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى أبو زيادة بدسوق، وتتأثر بالفصل قرية أبو زيادة الشباسية وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن دخول الرياض ، ولا تتأثر بعملية الفصل أي قرية، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الخريجين  بالحامول، وتتأثر بالفصل قرية أبو هلال والخريجين.

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كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي القني بمطوبس، وتتأثر بالفصل قرية القنى وعزبة عمرو وبني بكار، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الجرايدة ببيلا ، وتتأثر بالفصل قرية منشية الجرايدة و سريوة وتوابعها وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن الرياض، وتتأثر بالفصل جزء من الرياض وبنك مصر.


كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن لوحة توزيع بيلا القديمة التابعة لهندسة كهرباء بيلا،من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً، وسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذيات بنك الإسكان والصنايع وبدر والثقافة وعبد العليم وريف حازق والإعدادية والمجاري والمياه، والمناطق المتأثرة " مياه الجرايدة والسكة الحديد والمركز الطبي ببيلا ومستشفى حميات بيلا ووحدة غسيل الكلى والتأمينات والمعاشات والبريد وبنك مصر وبنك التنمية الزراعية ومجلس مدينة بيلا.

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