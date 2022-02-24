كهربا يدخل حسابات المنتخب الأول في هذا التوقيت

أكد الإعلامي محمد شبانة أن مصدر في الجهاز الفني للمنتخب الوطني أكد أن هناك متابعة واهتمام بمحمود عبد المنعم كهربا لاعب هاتاي التركي موضحا أن الجهاز كان يترقب مشاركة اللاعب مع الأهلي أو خروجه بحثا عن المشاركة لثقة الجميع في قدراته.



وتابع المصدر لبوكس تو بوكس.في تصريحات تليفزيونية على فضائية ETC، : "كهربا في حساباتنا، لكنه لن يكون متواجدا في قائمة مباراتي السنغال، الجهاز لن يضم لاعبين محترفين غير الخمسة القدامي، وكهربا لاعب مهم في منظومة المنتخب خاصة مع تفكير كيروش وتفضيله للاعب المهاري، لكن ضيق الوقت يحرم اللاعب من الانضمام للمعسكر المقبل".



وأكمل شبانة: "حسب المصدر لو قدر للمنتخب التأهل واستمرار كيروش سيكون كهربا أول المنضمين للمعسكرات القادمة، لكن فرصة انضمام اللاعب لمباراتي السنغال معدومة تماما".