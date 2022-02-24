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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أحمد فتوح يقترب من أياكس وبداية التفاوض بعد مواجهة السنغال

صدى البلد

 

أكد  الإعلامي محمد شبانة أن نادي أياكس الهولندي يضم أحمد أبو الفتوح لاعب فريق الزمالك على رأس أولوياته للتعاقد معه في الموسم المقبل.


وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه بوكس تو بوكس المُذاع على فضائية ETC  "أبدى النادي الهولندي إعجابه الشديد بقدرات أحمد أبو الفتوح وتمسكهم بالتعاقد معه في الموسم المقبل بعد متابعته في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة والإشادة بمستواه وقدراته بصورة كبيرة.


وختم شبانة: “قرر النادي الهولندي التقدم بعرض رسمي لإدارة الزمالك خلال شهر أبريل المقبل للتفاوض بشكل رسمي على ضم اللاعب”.

 

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