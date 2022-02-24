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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير دولي: روسيا تحملت الكثير والغرب يحاربها في «لقمة العيش» |فيديو

بوتين
بوتين

قال أديب السيد الخبير بالشئون الروسية، إن روسيا تحملت الكثير خلال الأعوام الماضية وكان هناك تبنى كامل من الغرب لسياسة ردع روسيا وهذا الجانب لم يكن يتعلق فقط بالمجالات الحربية ، الدفاعية ولكنه تناول حتى "لقمة العيش" بالنسبة للشعب الروسي .

وأوضح أديب السيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أنه بمجرد تفكير الروس منذ سنوات طويلة بإقامة خط سير الشمال 1 ، و 2 قامت عليها الدول فى الغرب وعطلوا النقلة النوعية فى إمدادات الغاز الروسى فى أوروبا وغيره إلى المناطق الأخرى فى دول العالم والتى بدورها كانت ستعود بالنفع على الاقتصاد الروسى .


وأشار أديب السيد ، إلى أن الاعتراف الروسى ب ولايتى دونيتسك و لوغانسك تتعلق بقاعدة فى القانون الدولى تشير إلى أنه عندما تنشأ سابقة من أى طرف فإنه لا يمكن إلقاء اللوم على الآخرين بإأنهم يحاولوا إعادة هذه السابقة خاصة أن الغرب وحلف الناتو بقذف يوغوسلافيا دون اى قرار من مجلس الأمن الدولى وعلى الرغم من ذلك يلوم روسيا الآن على اعادة الاستقرار لأراضيها .


وتابع أديب السيد ، أن دول العالم تقف فى الوقت الحالى على أعتاب بلورة نظام عالمى جديد وفهم الموقف الروسى بعيدا عن العواطف خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو بإحتلال الدول وإسقاط أنظمة سياسية فى دول أخرى والسيطرة على دول وتم ذلك بسياسة الضرب بعرض الحائد كافة المواثيق ومبادئ القوانين الدولية، وعدم اللجوء للقوة أو التهديد .
 

أديب السيد الولايات المتحدة صباح الخير يا مصر دول العالم ولايات

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