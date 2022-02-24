السفارة السعودية في أوكرانيا تدعو مواطنيها إلى سرعة التواصل معها

دعت السفارة السعودية لدى أوكرانيا مواطنيها الموجودين في البلاد إلى سرعة التواصل معها في أقرب وقت ممكن.

وقالت السفارة في بيان "نظرًا للمستجدات التي تشهدها جمهورية أوكرانيا في الوقت الراهن، وحرصًا من حكومة المملكة العربية السعودية على سلامة المواطنين في كل مكان، فإن سفارة المملكة العربية السعودية في كييف تدعو كافة المواطنين المتواجدين في جمهورية أوكرانيا والذين لم يتواصلوا معها خلال فترة الإجلاء الماضية بسرعة إلى التواصل مع السفارة في أقرب وقت ممكن".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية لا تستهدف المدن الأوكرانية ولا تشكل خطرًا على المدنيين، نافية صحة أنباء عن سقوط طائرات روسية أو تدمير مركبات مدرعة روسية في أوكرانيا

وأكد البرلمان الأوكراني اليوم، الخميس، موافقته على مرسوم رئاسي بشأن الأحكام العرفية، وذلك تزامنًا مع اجتياح روسي شامل للأراضي الأوكرانية.

وأعلن الرئيس الأوكراني حالة الطوارئ وفرض الأحكام العرفية وحث المواطنين على عدم الذعر حيث شنت روسيا ضربات عسكرية على البلاد، في حين وصفها وزير خارجية البلاد بأنها "غزو شامل".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هذا الإجراء خلال خطاب متلفز في وقت مبكر من صباح الخميس ، قائلا إن الخطوة جاءت ردا على تهديدات أوكرانيا.

وسُمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وكذلك في أوديسا وخاركيف عقب إعلان فلاديمير بوتين بدء العملية العسكرية.

وانطلقت فجر اليوم الخميس، صفارات الإنذار في جميع أنحاء العاصمة الأوكرانية كييف، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن القوات الروسية تعبر الحدود الأوكرانية باتجاه خاركوف ثاني أكبر المدن الأوكرانية

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه تحدث مع نظيره الأمريكي جو بايدن، وأطلع على آخر التطورات في بلاده.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية لم تنفذ ضربات صاروخية وجوية على المدن الأوكرانية بل على مواقع عسكرية.

وقالت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن وسائل إعلام محلية، إن دوي إطلاق نار سُمع يوم الخميس بالقرب من مطار بوريسبيل الرئيسي في كييف، مشيرة إلى أن المطار ألغى جميع الرحلات.

وأعلن مسؤول أوكراني دخول أول قوات روسية إلى مدينة خاركيف، وذلك تزامنًا مع بدء عملية عسكرية روسية داخل أوكرانيا.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن وسائل إعلام محلية في أوكرانيا، قولها إن السلطات الأوكرانية ستفرض الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد فيما وسائل إعلام أمريكيةإن صواريخ روسية استهدفت مركز قيادة الجيش الأوكراني في عاصمة أوكرانيا كييف ومدينة وخاركيف.