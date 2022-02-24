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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 20 قرار إزالة تعدٍ على أراضي الدولة في كفر الشيخ.. صور

إزالة تعديات
إزالة تعديات

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ من  تنفيذ 20 قرار إزالة تعدٍ على أراضٍ زراعية، بإجمالي مساحة تزيد على 10 قراريط و7 أسهم، وذلك خلال ضمن  المرحلة الثانية من الموجة الـ 19 من حملة «حق الشعب»، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وقادت الحملة المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بالتعاون مع قوة أمنية.

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وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ " 19" لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بلغ 320 قراراً، منها 280 قرارا بإزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 86 فداناً و22 قيراطاً، و22 سهماً، وإزلة 40 حالة تعدٍ على أملاك الدولة على مساحة 6204 أمتار بالتعاون بين مجالس المدن، وقوات الأمن، ورد الأراضي لجهات الولاية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه لا تهاون في ملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ولا تراجع عن استرداد حق الدولة، مؤكدًا أنه لن يتم إغفال أي تجاوزات خلال الموجة 19 التي يتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهر يناير وفبراير ومارس، حيث بدأت المرحلة الأولى من 19 إلى 30 يناير الماضي، والمرحلة الثانية من 6 إلى 26 فبراير الجاري، والمرحلة الثالثة من 6 إلى 26 مارس المقبل.

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ الموجة الـ (19) لتذليل معوقات العمل أولا بأول، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يومياً موقف تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق الخطة المستهدفة، موجهاً بالتنسيق الكامل مع جميع جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

كفر الشيخ إزالة التعديات محافظ كفر الشيخ الأراضى الزراعية الوحده المحلية الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء جمال نور الدين

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