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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المس حلمك .. الأوقاف تعلن تفاصيل مبادرتين لذوي الاحتياجات الخاصة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، في إطار دمج أصحاب الهمم مع المجتمع ، وبالتعاون مع مؤسسة أخبار اليوم من خلال مبادرتيها : "المس حلمك" لنشر ثقافة لغة برايل، و"صوتك واصل" لنشر ثقافة تعليم لغة الإشارة ، لتعليم أصحاب الإعاقة البصرية الكتابة والقراءة بطريقة برايل ، وتعليم لغة الإشارة لتسهيل وتيسير نشر الدعوة بين أصحاب الإعاقة السمعية.

مبادرة المس حلمك

وأعلنت للراغبين من الأئمة والواعظات المقيمين بنطاق القاهرة الكبرى أو من خارجها ممن تتوفر لهم الإقامة بها عن فتح باب التقدم في إحدى هاتين المبادرتين.

أولًا : "مبادرة المس حلمك" لنشر ثقافة لغة البرايل :

وهي المعنية بتعليم شركاء الوطن من أصحاب الإعاقة البصرية الكتابة والقراءة بطريقة برايل وتأمل مؤسسة أخبار اليوم أن يتم تعليم الدعاة بوزارة الأوقاف من أصحاب الإعاقة البصرية على القراءة والكتابة بطريقة برايل وبأكثر من لغة ، ومدة الدورة ثلاثة أشهر بواقع يوم واحد أسبوعيًّا.

ثانيًا : "صوتك واصل" لنشر ثقافة وتعليم لغة الإشارة للصم والبكم :

والتي تهدف إلى تعليم ونشر ثقافة لغة الإشارة للمتعاملين مع الجمهور في كافة الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة ، ومدة الدورة ثلاثة أشهر بواقع يوم واحد أسبوعيًّا.، والتقديم متاح عبر الرابط التالي لمدة أسبوع (هنا) .

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