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ديني

واعظة بالأزهر: بيت العائلة المصرية يقدم استراتيجية لتغيير الجو الأسري بين الزوج والزوجة

صدى البلد

اختتمت لجنة الثقافة الأسرية ببيت العائلة المصرية فعاليات برنامج " الأسرة والمجتمع" في عامه الثالث، والمقام لمدة ثلاثة أيام بفندق تريومف، والذى يهدف إلى تدريب مجموعة من وعاظ وواعظات الأزهر والقساوسة والراهبات، والبالغ عددهم( ١٠٠)، مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، على أفضل أساليب تقوية الترابط الأسري من خلال التوعية بدور الأسرة وتقويمها، بالإضافة إلى طرق تنمية الوعي المجتمعي بأهمية تفعيل القيم المشتركة بين الأديان، من أجل استعادة منظومة القيم فى المجتمع المصري.

 

وتم تدريب المشاركين في البرنامج على ست ورش وهي( كيف أجعل بيتي جنة- دور الأب في الأسرة- الحب والعطاء- التضحية من أجل الأسرة- كيفية علاج إدمان السوشيال ميديا- كيفية مواجهة التطرف)، وتم ذلك من خلال تفاعل المشاركين في البرنامج وطرح أفكارهم في مواجهة المشكلات الأسرية والتي قد تنتهي بالطلاق، مما يؤثر بالسلب على الأسرة والمجتمع.

 

من جانبها أوضحت الدكتورة شيماء محمود، واعظة بمجمع البحوث الإسلامية، أن هذا البرنامج يقدم استراتيجية مهمة في محاولة تغيير الجو الأسري بين الزوج وزوجته والأولاد، للحفاظ على الكيان الأسري، مما يساعد في الحد من ظاهرة الطلاق، مضيفة أن المشاركين في البرنامج عليهم مسؤولية كبيرة في تغيير المجتمع من خلال ما تعلموه في البرنامج.

 

في حين بيّنت هبه صبحي، معلمة اللغة الإنجليزية، من الكنيسة الإنجيلية، أن أهم الدروس التي تعلموها في البرنامج هي التأكيد على أهمية الأسرة وكشف الأضرار التي تلحق بها وخاصة للأولاد في حالة الانفصال، وأن يكون الوالدان قدوة لأبنائهما لتحقيق استقرار المجتمع.

 

بينما أوضحت أ/ ثناء لويس، موجه أول تربية اجتماعية، أن البرنامج أتاح لها وللمشاركين فرصة الاستماع لبعضهم عن قرب وكسر الحواجز والمخاوف بينهم، ومثّل لهم فرصة قوية للتعايش المشترك، مما يعمق ويقوي شعور الوحدة الوطنية، كما أنه قضى على الكثير من العادات والممارسات الخاطئة وأكد على أن الإيمان بالتغيير ضروري لاستقرار المجتمع.

 

ومن جانبه أوضح أ/ امجد فهمي، المنسق العام البرنامج، أن الهدف من البرنامج هو تغيير السلبيات الموجودة داخل الأسرة، للحفاظ عليها، من خلال ورش تدريبية يحاضر فيها متخصصين في المجال الأسري، مؤكدًا أن تعاون الأزهر والكنيسة له دور مهم في تغيير الكثير من السلبيات المنتشرة في المجتمع، لما لهما من مكانة كبيرة في قلوب المصريين، وهو ما يجعل تأثيرهما في المجتمع كبير.

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الأزهر المجتمع المصري المسيحيين مواجهة التطرف المسلمين والمسيحيين واعظات الأزهر ظاهرة الطلاق

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