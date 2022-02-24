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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البعثة الأثرية المصرية بمعبد الأقصر تعثر على مجموعة من الآثار الملكية الهامة

دكتور مصطفي وزيري
دكتور مصطفي وزيري

عثرت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمعبد الأقصر على  مجموعة من الآثار الملكية الهامة، من بينها لوحة جنائزية من الجرانيت الأسود ترجع لعصر الدولة الحديثة، ومائدة قرابين ترجع للعصر الروماني، وذلك أثناء أعمال الحفائر الأثرية بالمنطقة الواقعة بحرم المعبد والتي بدأت فور أعمال إزالة منزل توفيق  اندراوس الملاصق لمعبد الأقصر.

 

صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، موضحاً أن اللوحة المكتشفة هي عبارة عن لوحة جنائزية من الجرانيت الأسود ترجع لعصر الدولة الحديثة ،  يصور عليها  لأول مرة كلا من الملك تحتمس الرابع وأمنحتب الثاني معاً في منظر  لتقديم القرابين للإله آمون وهو جالسا على كرسي العرش، حيث يظهر الملك تحتمس الرابع وهو يقدم الخبز، والملك أمنحتب  الثاني وهو ممسكا بالبخور بيده اليمنى وبالأخرى يقدم الماء.

 

أما مائدة القرابين فهي من العصر الروماني من الحجر الجيري علي شكل صحن به فتحات لوضع الاواني، و قد أعيد استخدامها حيث انها كانت جزء من عتب لمدخل علوى لمقصورة أو معبد.

 

كما أسفرت أعمال الحفائر عن العثور على أواني تقديم القرابين المصنوعة من الحجر الجيري و لوحة من العصر البطلمي صور عليها الملك بطليموس، بالاضافة إلى مصحن من الجرانيت، وكمية كبيرة من القمح والعدس.

 

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على أن أعمال الحفائر مازالت مستمرة، للكشف عن المزيد من الشواهد الأثرية.

البعثة الأثرية المصرية معبد الأقصر الآثار الملكية عصر الدولة الحديثة الأقصر المعبد

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